Rusya’nın uzun süre gizlilik perdesi altında tuttuğu El-Dabaa nükleer santrali, sonunda uydu görüntülerine takıldı. Avrupa Uzay Ajansı’nın Sentinel-2 uyduları, Mısır’ın Akdeniz kıyısında inşa edilen dört reaktörlü dev tesisin hızla yükseldiğini net şekilde ortaya koydu. Moskova’nın Afrika’daki en büyük nükleer yatırımı olarak görülen proje, hem Mısır’ın yarım asırlık nükleer hayalini canlandırdı hem de bölge jeopolitiğinde yeni bir rekabet döneminin kapısını araladı

Avrupa Uzay Ajansı Sentinel-2 uyduları, Mısır’ın Akdeniz kıyısındaki El-Dabaa bölgesinde Rusya tarafından inşa edilen ve Moskova’nın uzun süre sır gibi sakladığı nükleer santralin son durumunu görüntüledi.

Uydu karelerinde dört reaktörlü Rus yapımı tesisin hızla yükseldiği net şekilde görüldü.

Rusya’nın uzun süre gizlilik perdesi altında tuttuğu El-Dabaa nükleer santrali, sonunda uydu görüntülerine takıldı. Avrupa Uzay Ajansı’nın Sentinel-2 uyduları, Mısır’ın Akdeniz kıyısında inşa edilen dört reaktörlü dev tesisin hızla yükseldiğini net şekilde ortaya koydu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, santralin kısa süre içinde elektrik üretimine geçebileceği mesajını daha önce açıkça vermişti.

MISIR’IN YARIM ASIRLIK HAYALİNİN NÜKLEER DÖNÜŞÜ

Nasser dönemine kadar uzanan ve yıllardır siyasi engellerle geciken Mısır’ın nükleer güç arzusu, El-Dabaa projesiyle yeniden canlandı.

2015’te Rusya ile imzalanan anlaşma sonrası santral, Moskova’nın Afrika’daki sivil nükleer yatırımlarının başlangıcı oldu.

Tesis 12.000 feddanlık dev bir alana yayılıyor. Dört adet Rus tasarımı VVER-1200 reaktörü bulunacak. Rusya, yakıt tedarikini üstlendi ve inşaat maliyetinin büyük kısmını krediyle karşılıyor.

Mısır, artan enerji talebi ve sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden sonra nükleer santralin 2030 Vizyonu için kritik.

20 MİLYAR DOLARLIK DEV PROJE

Santralin inşaatı 2022’de başladı. Yaklaşık 20 milyar dolara mal olacak projenin 12 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Tamamlandığında 4.800 megavat elektrik üreteceği tahmin ediliyor.

Rusya, reaktörlerin yanı sıra kullanılmış nükleer yakıt depolama tesisini de inşa edecek.

110 milyon nüfuslu Mısır’da elektrik kesintilerinin artmasıyla santral bir “zorunluluk” olarak sunuluyor. El-Sisi, "Bu devasa yapı, Mısır için stratejik öneme sahiptir" diyerek projenin kritik rolüne vurgu yaptı.

BÖLGE JEOPOLİTİĞİNDE YENİ BİR NÜKLEER DÖNEM

Rusya’nın Ortadoğu’daki bu hamlesi, bölgedeki nükleer rekabetin yeniden hızlandığı bir döneme denk geliyor. Suudi Arabistan da yeni bir sivil nükleer ortaklık için adım attı.

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası