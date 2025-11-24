İspanya LaLiga'nın 13. haftasında Arda Güler'in forma giydiği maçta Real Madrid, deplasmanda Elche ile 2-2 berabere kaldı ve tüm kulvarlarda galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in 11'de başladığı maçta Real Madrid, LaLiga'nın 13. haftasında deplasmanda Elche ile karşılaştı.

REAL İKİ KEZ GERİYE DÜŞTÜ

Estadio Manuel Martínez Valero'da oynanan mücadelede iki kez geriye düşen Real Madrid, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Real Madrid'e bir puanı getiren golleri 78. dakikada Dean Huijsen ve 87. dakikada Jude Bellingham attı. Ev sahibinin gollerini 53. dakikada Aleix Febas ve 84. dakikada Alvaro Rodríguez kaydetti.

ARDA 64 DAKİKA SAHADA KALDI

Real Madrid'de karşılaşmaya 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 64 dakika forma giydi.

ZİRVEDE PUAN FARKI BİRE İNDİ

Bu sonuçla LaLiga'da üst üste ikinci ve toplamda üçüncü maçında puan kaybeden Real Madrid, 32 puanla liderliğini sürdürse de takipçisi Barcelona ile puan farkı bire indi.

EMRAH TAŞÇI

Haberle İlgili Daha Fazlası