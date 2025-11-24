Tokat-Sivas karayolunda meydana gelen kazada, otomobil bir tırın dorsesine çarptı. Sürücü M.A. araçta sıkışırken itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaza, gece saatlerinde Tokat-Sivas karayolu Yatmış köyü civarında gerçekleşti. İddiaya göre, Sivas yönünden Tokat istikametine gitmekte olan M.A. yönetimindeki otomobil, yan yoldan ana yola çıkan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen tırın dorsesine çarptı.

Tokat'ta gece yarısı dehşet! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı, yakınları kriz geçirdi

Meydana gelen kazada otomobil hurda yığınına dönerken sürücü M. A. otomobilde sıkıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü güçlükle sıkıştığı yerden kurtardı.

YAKINLARI KRİZ GEÇİRDİ

Bu sırada, sıkışan sürücünün yakınları kaza yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Ağır yaralanın sürücü M. A. ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

