Kısa süre önce bebeklerini kucaklayan oyuncu İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar'ın boşanacağı iddia edildi. Çift henüz iddialara cevap vermedi.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar hakkında boşanma iddiaları gündeme geldi. Çift, 15 Ekim’de kızlarına kucaklarına almıştı. İddialara ilişkin çiftin vereceği tepki ise merak konusu oldu.

Öte yandan ilk bebeğini kucağına alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz ay ölümden dönmüştü.

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

İstanbul Kadıköy'de Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan motosiklet kaldırımda yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu'na çarpmıştı.

1 ay önce kızını kucağına almıştı: İrem Helvacıoğlu ve eşinden kötü haber!

Ölümden dönen çift hakkında sosyal medyada ardı ardına yorum yağmıştı.

İrem Helvacıoğlu'nun eşi, "Bu kadın evlendiğinden beri normal bir şeyler yaşamıyor bence. Hepsi mendebur kocasının pis enerjisinden kaynaklı" yorumunu okuyunca ateş püskürmüştü.

1 ay önce kızını kucağına almıştı: İrem Helvacıoğlu ve eşinden kötü haber!

Kaspar, 'Dün yaşadığımız kazanın acılarını ve travmasını aile olarak atlatmaya çalışırken, hastane odasında bile şu ithamlarla karşı karşıya kalmak ve genellikle şahsıma karşı paylaşılan cümleleri okumak en basit tabiriyle çok üzücü. Bu paylaşımları yapanları önce Allah'a havale ediyorum elbette. Ama hukuken de gereken tüm girişimlerde bulunacağımın da bilinmesini istiyorum' demişti.

ÇAĞLA ÇAĞLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası