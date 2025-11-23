ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster’in 23 Kasım 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacıya 300 bin TL değerindeki "Japonca kökenli bir kelime olan karaokenin Japoncadaki köken anlamı nedir?" sorusu yöneltildi. Şıklar arasında kuru gürültü, boş orkestra, sessiz çığlık ve çılgın dans yer aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL'lik sorunun doğru cevabı.

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 23 Kasım 2025 Pazar akşamı yayınlanan son bölümü büyük bir ilgiyle karşılandı. Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu yaptığı programda yarışmacılara sorulan sorular kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

300 BİN TL'LİK SORU AÇILDI

Programın bu bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 300 bin TL değerindeki "Japonca kökenli bir kelime olan karaokenin Japoncadaki köken anlamı nedir?" sorusunun cevabı hem stüdyodakiler hem de ekran karşısındaki izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki, Japonca kökenli bir kelime olan karaokenin Japoncadaki köken anlamı nedir? Şıklar arasında kuru gürültü, boş orkestra, sessiz çığlık ve çılgın dans yer alıyor.

KARAOKE JAPONCADA NE ANLAMA GELİR?

İşte Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıya yöneltilen 300 bin TL'lik sorunun doğru cevabı:

A. Kuru gürültü

B. Boş orkestra

C. Sessiz çığlık

D. Çılgın dans

Cevap "B" şıkkı boş orkestradır.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası