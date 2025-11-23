İhlas Haber Ajansı
Yolculuk kabusa döndü! Otobüs ve minibüs çarpıştı, çok sayıda yaralı var
Denizli'de yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı, çok sayıda kişi yaralandı. Otobüste 40'ı yolcu 43 kişinin bulunduğu öğrenildi.
50 dk önce
Denizli-Uşak karayolunda bir yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Denizli-Uşak karayolunda bir yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı.
- Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken, yolcu otobüsü yoldan çıktı.
- İlk belirlemelere göre kazada 10 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, Çal ilçesi mevkiinde, Denizli-Uşak karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Denizli’den Uşak yönüne hareket eden Ayhan A. yönetimindeki yolcu otobüsü ile Onur Yağcıoğlu’nun kullandığı minibüs çarpıştı.
YOLCU OTOBÜSÜ YOLDAN ÇIKTI
Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken, yolcu otobüsü de yoldan çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Otobüs'te 40'ı yolcu 43 kişinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
