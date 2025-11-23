Denizli'de yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı, çok sayıda kişi yaralandı. Otobüste 40'ı yolcu 43 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, Çal ilçesi mevkiinde, Denizli-Uşak karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Denizli’den Uşak yönüne hareket eden Ayhan A. yönetimindeki yolcu otobüsü ile Onur Yağcıoğlu’nun kullandığı minibüs çarpıştı.

YOLCU OTOBÜSÜ YOLDAN ÇIKTI

Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken, yolcu otobüsü de yoldan çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yolculuk kabusa döndü! Otobüs ve minibüs çarpıştı, çok sayıda yaralı var

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yolculuk kabusa döndü! Otobüs ve minibüs çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Otobüs'te 40'ı yolcu 43 kişinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇAĞLA ÇAĞLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası