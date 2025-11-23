Şanlıurfa'da özel bir engelli bakım merkezinde çıkan yangında 7 yaşındaki otizmli Poyraz Efe Öztürk feci şekilde can verdi. Anne babası ayrı olan küçük çocuğun depremzede olduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da özel engelli bakım merkezinde 21 Kasım'da yangın çıktı. Yangın kısa sürede binanın bir bölümünü sararken, alevler arasında kalan otizmli Poyraz Efe Öztürk (7) ağır yaralandı.

Yaralı çocuk ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, binada bulunanlar da ekipler tarafından tahliye edildi.

DETAYLAR KAHRETTİ

Yangın söndürülürken, hastaneye kaldırılan Poyraz Efe Öztürk hayatını kaybetti. Anne ve babası ayrı olan ve Osmaniyeli depremzede olduğu öğrenilen Poyraz Efe Öztürk'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek defnedildi.

HEM ADLİ HEM İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde hizmet veren özel bir engelli bakım merkezinde meydana gelen yangından etkilenen kuruluşta kalan bir çocuğumuz maalesef hayatını kaybetmiştir.

Meydana gelen olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam etmektedir. Ayrıca Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

ÇAĞLA ÇAĞLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası