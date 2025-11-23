Sinop'un Ayancık ilçesinde motosikletli iki kişi berber dükkanına silahlı saldırı düzenledi. Kurşun yağmuruna tutulan berber bacaklarından yara alırken tıraş yaptığı müşteri yara almadan kurtuldu.

Sinop'ta berber dükkanına silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre, dün saat 18.30 sıralarında Dr. Haşim Örnek Caddesi üzerinde bulunan Murat Yıldız'a ait berber dükkanına motosikletle gelen kimliği belirsiz kasklı 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheliler 7-8 el ateş ederek kaçtı.

Bacaklarından yaralanan Yıldız hastaneye kaldırılırken, o esnada tıraş yaptığı müşterisi olaydan yara almadan kurtuldu. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Berber Murat Yıldız

"TEHDİT ETTİLER"

Saldırıda yaralanan Murat Yıldız, "Beni ölümle tehdit ettiler. Geldiler, kurşunladılar. Bu olayın aydınlatılmasını istiyorum" dedi.

ZANLILAR BARTIN'DA YAKALANDI

Sinop'ta müşterisini tıraş eden berbere silahla saldırarak kaçan 2 kişi, Bartın'ın Amasra ilçesinde yakalandı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde berber dükkanında müşterisini tıraş eden M.Y'ye silahla saldırarak yaralayan P.Ç ve yanındaki L.K., olayın ardından motosikletle kaçarak Bartın'a geldi.

Yolda kontrol noktasındaki jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler Makaracı köyü yoluna saptı. Polis ve jandarma ekipleri harekete geçerek, il giriş ve çıkışlarını tamamen kapattı. Motosikletin gittiği güzergah özel ekipler tarafından adeta abluka altına alınırken, şahıslar çalılık alanda gizlenirken yakalandı.

Yakıtı biten motosiklet ise çalılık alana yakın yerde terkedilmiş halde bulundu. Gözaltına alınan P.Ç. ve arkadaşı L.K., ifade ve işlemleri için Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Şahısların ifade ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından ya adli makamlara ya da silahlı saldırının gerçekleştiği Sinop'a gönderilmesi bekleniyor.

SEZER DOGRU

