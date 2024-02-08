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    • Dünyada çok ender, Türkiye'de ise sadece Sinop'ta: Tam 5 milyon yıl yaşında

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Dünyada çok ender, Türkiye&#039;de ise sadece Sinop&#039;ta: Tam 5 milyon yıl yaşında
    Sinop, Haber

    Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Türkiye'de ve dünyada ender rastlanabilecek volkanik oluşumlar arasında gösterilen Sinop'taki Boyabat Bazalt Kayalıkları görenleri kendine hayran bırakıyor. Tabiat anıtı ilan edilen ve 5 milyon yıl yaşında olduğu tahmin edilen kayalıkların jeolojik oluşumu ise hala araştırılıyor.

    Sinop’un Boyabat ilçesinde Kurusaray köyü bölgesinde 10 hektarlık alanda bulunan ve boyları 20 metreyi aşan altıgen prizma şeklindeki sütun kayalıklar, üstten bakıldığında arı peteğini andırırken, karşıdan bakıldığında ise yan yana dizilmiş prizma gövdeli blok taş yığını şeklinde görünüm sergiliyor.

    Dünyada çok ender, Türkiye'de ise sadece Sinop'ta: Tam 5 milyon yıl yaşında

    DÜNYADA ÇOK ENDER, 5 MİLYON YIL YAŞINDA

    Görkemi karşısında görenleri hayran bırakan Boyabat Bazalt Kayalıkları, 2011 yılında tabiat anıtı olarak tescillenerek Türkiye'de ve dünyada ender rastlanabilecek volkanik oluşumlar arasında gösteriliyor.

    Dünyada çok ender, Türkiye'de ise sadece Sinop'ta: Tam 5 milyon yıl yaşında

    Jeolojik oluşumu ile ilgili araştırma yapılan yapı, genç döneme ait ve yaklaşık 3 ila 5 milyon yıl yaşında olduğu tahmin ediliyor.

    TABİAT ANITI İLAN EDİLDİ

    2011 yılında tabiat anıtı olarak ilan edilen Bazalt Kayalıkları gürgen, meşe, geniş yapraklı karışık ormanlar, kayalık alanlar, orman açıklıkları ile birlikte çalılık habitatların da eşlik ettiği engebeli bir arazide yer alıyor. Yer yer 20 metreyi aşan dikine gelişmiş sütunlar aşınarak bu tabiat harikasını oluşturduğu düşünülüyor.

    Dünyada çok ender, Türkiye'de ise sadece Sinop'ta: Tam 5 milyon yıl yaşında

    En önemli özelliği soğuma çatlaklarına ait bazı düzlemlerin farklı seviyede kıvrımlar sunması ve bu çatlaklar lavın soğumasıyla birlikte genelde beşgen, altıgen geometrilere sahip olması olarak gösteriliyor.

    Dünyada çok ender, Türkiye'de ise sadece Sinop'ta: Tam 5 milyon yıl yaşında

    Alandaki su kaynağının oluşturduğu şelale yapısı da sahaya doğal peyzaj değeri anlamında çeşitlilik kazandırıyor. Boyabat bazaltları Türkiye'de ve dünyada ender rastlanabilecek volkanik yapıları ile Türkiye açısından büyük önem taşıyor.

    Eşsiz güzellikteki Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtı, ziyaretçilerini bekliyor.

    Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Sinop
    Haberler > Kültür - Sanat > Dünyada çok ender, Türkiye'de ise sadece Sinop'ta: Tam 5 milyon yıl yaşında
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