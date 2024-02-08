Dünyada çok ender, Türkiye'de ise sadece Sinop'ta: Tam 5 milyon yıl yaşında

Türkiye'de ve dünyada ender rastlanabilecek volkanik oluşumlar arasında gösterilen Sinop'taki Boyabat Bazalt Kayalıkları görenleri kendine hayran bırakıyor. Tabiat anıtı ilan edilen ve 5 milyon yıl yaşında olduğu tahmin edilen kayalıkların jeolojik oluşumu ise hala araştırılıyor.

Sinop’un Boyabat ilçesinde Kurusaray köyü bölgesinde 10 hektarlık alanda bulunan ve boyları 20 metreyi aşan altıgen prizma şeklindeki sütun kayalıklar, üstten bakıldığında arı peteğini andırırken, karşıdan bakıldığında ise yan yana dizilmiş prizma gövdeli blok taş yığını şeklinde görünüm sergiliyor.

DÜNYADA ÇOK ENDER, 5 MİLYON YIL YAŞINDA

Görkemi karşısında görenleri hayran bırakan Boyabat Bazalt Kayalıkları, 2011 yılında tabiat anıtı olarak tescillenerek Türkiye'de ve dünyada ender rastlanabilecek volkanik oluşumlar arasında gösteriliyor.

Jeolojik oluşumu ile ilgili araştırma yapılan yapı, genç döneme ait ve yaklaşık 3 ila 5 milyon yıl yaşında olduğu tahmin ediliyor.

TABİAT ANITI İLAN EDİLDİ

2011 yılında tabiat anıtı olarak ilan edilen Bazalt Kayalıkları gürgen, meşe, geniş yapraklı karışık ormanlar, kayalık alanlar, orman açıklıkları ile birlikte çalılık habitatların da eşlik ettiği engebeli bir arazide yer alıyor. Yer yer 20 metreyi aşan dikine gelişmiş sütunlar aşınarak bu tabiat harikasını oluşturduğu düşünülüyor.

En önemli özelliği soğuma çatlaklarına ait bazı düzlemlerin farklı seviyede kıvrımlar sunması ve bu çatlaklar lavın soğumasıyla birlikte genelde beşgen, altıgen geometrilere sahip olması olarak gösteriliyor.

Alandaki su kaynağının oluşturduğu şelale yapısı da sahaya doğal peyzaj değeri anlamında çeşitlilik kazandırıyor. Boyabat bazaltları Türkiye'de ve dünyada ender rastlanabilecek volkanik yapıları ile Türkiye açısından büyük önem taşıyor.

Eşsiz güzellikteki Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtı, ziyaretçilerini bekliyor.