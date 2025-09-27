Sinop Üniversitesi'nde usulsüzlükler tespit edildi

'Sinop Üniversitesi 2024 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu' Sayıştay'ın web sitesinde yayımlandı. Raporda mevzuata aykırı 5 madde tespiti yer aldı.

YOL VE GÜNDELİK HARCAMALAR ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNDEN ÇIKTI

Raporda öne çıkan bulgulardan biri, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından görevlendirilen dış değerlendiricilerin yol, gündelik ve konaklama giderlerinin üniversite bütçesinden ödenmesi oldu. Normalde bu giderlerin YÖKAK'ın kendi bütçesinden karşılanması gerektiği hatırlatıldı.

DOLU KADROLARA RAĞMEN G ÖREVLENDİRME YAP ILDI

Bazı daire başkanlıkları ve müdürlüklerde kadroların dolu olmasına rağmen aynı pozisyonlara başka personellerin görevlendirildiği de raporda belirtildi.Üniversitenin bazı genel sekreter yardımcısı, daire başkanı, fakülte sekreteri, yüksekokul sekreteri ve şube müdürü kadrolarına, kadronun dolu olmasına rağmen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13/b-4 maddesine göre başka bir personelin görevlendirildiği ve görevlendirme olurlarında görev değişikliğinin hangi ihtiyaca binaen yapıldığına yönelik gerekçe gösterilmediği tespit edildi. Sayıştay, görevlendirmelerde "hizmete duyulan ihtiyaç" gerekçesinin soyut bırakıldığını ve işlemlerin objektif kriterlere dayandırılması gerektiğini vurguladı.

TRAFO BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ DE ÜNİVERSİTE BÜTÇESİNDEN

Üniversitenin, elektrik dağıtım şirketinin sorumluluğunda olan trafo bakım ve onarım giderlerini kendi bütçesinden karşıladığı belirlendi. Sayıştay, bu uygulamanın Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ne aykırı olduğuna dikkat çekti.

YÜZDE 10 LİMİT A ŞILDI

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi kapsamında yapılan alımlarda da limitlerin aşıldığı ortaya çıktı. Buna göre üniversite, bütçe ödeneğinin yüzde 10'unu geçen alımlarda Kamu İhale Kurulu'ndan uygun görüş almadan işlem yaptı.

Üniversitenin 2024 yılı bütçesine yapım, mal ve hizmet alımları için toplam 332 milyon 803 bin 668,17 TL ödenek konuldu. Yıl içerisinde 4734 sayılı Kanun'un 22/d maddesi çerçevesinde parasal limitlere tabi söz konusu alımlar için toplam 46 milyon 549 bin 259,14 TL harcama yapıldı. Bu harcamalarda ödenek tutarının yüzde 10'u aşıldığı halde Kamu İhale Kurulu'ndan izin alınmadığı belirlendi. Sonuç olarak; parasal limitler dahilinde yapılan yapım, mal ve hizmet alımlarında yüzde 10 sınırının Kamu İhale Kurulundan uygun görüş alınmadan aşılmaması gerektiği değerlendirildi.

İNŞAATTA TEKNİK GEREK ÇE OLMADAN İ Ş ARTIŞI

Raporda ayrıca Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi yapım işinde teknik zorunluluk olmamasına rağmen proje değişiklikleri ve iş artışları yapıldığı yer aldı. Mantolama malzemesinin değiştirilmesi, asma tavan yapılması, asfalt yerine beton tercih edilmesi ve ilave laboratuvar yapılması gibi değişikliklerin idari tercihlerden kaynaklandığı, bu durumun Yapım İşleri Genel Şartnamesi'ne aykırı olduğu belirtildi.

MEVZUATA UYUM ÇA ĞRISI

Sayıştay, üniversitenin mali işlemlerde sorumluluk alanı dışına çıkmaması gerektiğini, görevlendirmelerde objektif ve şeffaf kriterlere yer verilmesinin zorunlu olduğunu, ihale ve yapım işlerinde ise mevzuata tam uyum sağlanmasının şart olduğunu vurguladı. Raporda yer alan tespitler, üniversitenin mali disiplin ve yönetim süreçlerinin gözden geçirilmesi gerektiğine işaret etti.