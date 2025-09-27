Yasa dışı bahis siteleriyle başa çıkılamıyor! Devlet kapatıyor, onlar yeniden açılıyor

Sayıştay'ın 2024 yılına ait Spor Toto Teşkilat Başkanlığı denetim raporu, yasa dışı bahisle mücadelede karşılaşılan zorlukları gözler önüne serdi. Raporda, yasa dışı bahis oynatan internet siteleriyle mücadelenin yetersiz kaldığına dikkat çekilirken, 388 site hakkında erişim engeli kararı alındığı belirtildi. Ancak bu sitelerin farklı rakamlarla yeniden açıldığı ve faaliyetine devam ettiği tespit edildi.

AYNI SİTE 22 KEZ KAPATILDI

Sayıştay’ın verilerine göre; sadece 2024 yılı içerisinde yasa dışı bahis faaliyetinde bulunan bir internet sitesi 22, bir diğeri ise 21 kez erişime kapatıldı. Ancak bu siteler, alan adlarında küçük değişiklikler yaparak tekrar yayına alındı. Raporda, benzer yöntemle yeniden açılan birçok site bulunduğu ve bu yöntemin yaygın olarak kullanıldığı vurgulandı.

İlgili Haber Bahis şebekesi çökertildi! Günlük 24 milyon lira kazanmışlar

SPOR TOTO VE BTK'YA ORTAK HAREKET ÖNERİSİ

Sabah'ın haberine göre; denetim sonucunda Sayıştay, Spor Toto Teşkilatı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yasa dışı bahisle mücadelede daha etkin olabilmesi için eşgüdüm içinde çalışması gerektiğini belirtti. Hızlı ve etkili müdahale için bu iki kurumun koordineli bir yapıya kavuşması gerektiği raporda altı çizilen hususlar arasında yer aldı.

DAVALAR 4 BİNİ AŞTI

Yasa dışı bahisle bağlantılı olarak Spor Toto’nun taraf olduğu dava sayısında da ciddi bir artış gözlemlendi. Raporda, bu tür davaların toplam sayısının 4 bin 658'e ulaştığı belirtildi. Bahis faaliyetlerinin büyük oranda internet üzerinden ve yurt dışı merkezli siteler aracılığıyla yürütüldüğüne dikkat çekildi.

Yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının ise sadece internet ortamıyla sınırlı kalmadığı ifade edildi. Sosyal medya platformları, cep telefonu mesajları ve hatta yurt dışındaki spor karşılaşmaları sırasında yapılan reklamlarla kullanıcılar yasa dışı bahse yönlendiriliyor.

716 BAŞVURUNUN 388'İNE ENGELLEME

Spor Toto'ya yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilgili olarak bildirilen 716 internet sitesi içeriğinin incelendiği, bu sitelerden mevzuata aykırı bulunan 388'i hakkında erişim engelleme kararı alındığı kaydedildi.

PERSONEL SAYISI YETERSİZ

Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise, yasa dışı bahisle mücadeleyi sahada yürüten Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğü’nün personel yetersizliğiyle karşı karşıya olması. Söz konusu birimde yalnızca bir şube müdürü, üç şef, üç kontrolör ve bir memur bulunduğu belirtilerek, etkin bir denetim için personel sayısının artırılması gerektiği vurgulandı.