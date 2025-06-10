Sayıştay'ın yeni başkanı belli oldu

Sayıştay Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. 2011'de Sayıştay üyeliğine seçilen, Kasım 2018-Temmuz 2021 arasında Başkan Yardımcılığı yapan 5'inci Daire Üyesi Zekeriya Tüysüz, Daire Başkanlığı görevine seçildi.

Sayıştay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Genel Kurulu bugün toplandı. 5'inci Daire Üyesi Zekeriya Tüysüz, genel kurulda Sayıştay Daire Başkanlığı'na seçildi.

ZEKERİYA TÜYSÜZ KİMDİR?

3 Haziran 1966'da Trabzon'da dünyaya gelen Zekeriya Tüysüz, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

1992'de Sayıştay'da göreve başlayan Tüysüz, 2000'de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans, 2009'da Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Yönetimi anabilim dalı Siyaset ve Sosyal Bilimler dalında doktora yaptı. Tüysüz, 'Siyaset Teorisinde Mükemmeliyetçilik' isimli kitap da yayımladı.

2011'de TBMM Genel Kurulu'nca Sayıştay üyeliğine seçilen Tüysüz, 2 Kasım 2018-5 Temmuz 2021 tarihlerinde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Evli ve üç çocuk babası olan Tüysüz, İngilizce biliyor.