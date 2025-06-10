Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sayıştay'ın yeni başkanı belli oldu

Sayıştay'ın yeni başkanı belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sayıştay&#039;ın yeni başkanı belli oldu
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sayıştay Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. 2011'de Sayıştay üyeliğine seçilen, Kasım 2018-Temmuz 2021 arasında Başkan Yardımcılığı yapan 5'inci Daire Üyesi Zekeriya Tüysüz, Daire Başkanlığı görevine seçildi.

Sayıştay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Genel Kurulu bugün toplandı. 5'inci Daire Üyesi Zekeriya Tüysüz, genel kurulda Sayıştay Daire Başkanlığı'na seçildi.

Sayıştay'ın yeni başkanı belli oldu - 1. Resim

ZEKERİYA TÜYSÜZ KİMDİR?

3 Haziran 1966'da Trabzon'da dünyaya gelen Zekeriya Tüysüz, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

1992'de Sayıştay'da göreve başlayan Tüysüz, 2000'de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans, 2009'da Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Yönetimi anabilim dalı Siyaset ve Sosyal Bilimler dalında doktora yaptı. Tüysüz, 'Siyaset Teorisinde Mükemmeliyetçilik' isimli kitap da yayımladı.

2011'de TBMM Genel Kurulu'nca Sayıştay üyeliğine seçilen Tüysüz, 2 Kasım 2018-5 Temmuz 2021 tarihlerinde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Evli ve üç çocuk babası olan Tüysüz, İngilizce biliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
16 yaşında, 6. defa evden kaçtı! "Ekmek almaya gidiyorum" dedi, 2 haftadır kayıp...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! İki kişi daha etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi - Gündemİki isim daha etkin pişmanlıktan yararlandıİş garantili kurs! 10 haftada sıfırdan başladılar, makine başına oturdular - Gündem10 haftada iş garantili kurs!İzmir'de mangal faciası: Orman yangını çıkardı, tutuklandı - GündemMangal faciası: Orman yangını çıkardı, tutuklandıKurban Bayramı bilançosu belli oldu! 3 milyonun üzerinde kurbanlık satıldı - Gündemİşte Türkiye'de satılan kurbanlık sayısıBüyükada, Bodrum ve Alaçatı ile yarışıyor: Sadece adım atmak 2 bin lira! - GündemSadece adım atmak 2 bin lira!On binler meydanı doldurdu! Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlandı - GündemAilesi yıkıldı! Bir kent başkanına veda etti
Sonraki Haber Yükleniyor...