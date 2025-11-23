Boks turnuvası savaş alanına döndü: Sporcuların yakınları yumruk yumruğa!
Türkiye Boks Federasyonu’nun takviminde yer alan İller Arası Boks Turnuvası bu yıl Kastamonu’da yapıldı.
Turnuva dün start aldı ve Çankırı, Karabük, Bolu, Kırşehir, Sinop, Çorum, Aksaray, Düzce ile Kırklareli’den toplam 9 ilin sporcuları mücadeleye katıldı.
SPORCULARIN YAKINLARI KAVGA ETTİ
Minikler - yıldızlar - gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakaların bugünkü etabında sporcuların yakınları olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında yumruklar adeta havada uçuştu.
Salonda bulunan polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırabildi.