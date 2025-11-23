Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Milli araya Antalyaspor galibiyetiyle moralli giren siyah-beyazlı ekip, dönüşte Samsunspor karşısında puan kaybetti. Peki, Beşiktaş-Samsunspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Beşiktaş iç sahada oynadığı son 3 Süper Lig maçında galibiyete hasret kaldı. Siyah-beyazlı takım, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Samsunspor ile yenişemedi. Peki, Beşiktaş-Samsunspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Beşiktaş-Samsunspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLLERİ KİM ATTI?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

55. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Siyah-beyazlı takımın atağında Cengiz Ünder'in topuk pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Toure, Borevkovic'in müdahalesiyle yerde kalırken hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

57. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Cengiz Ünder, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

66. dakikada Samsunspor eşitliği yakaladı. Savunmasına yardıma gelen Cengiz Ünder'in geri pasında Paulista'yı geçen topu ceza sahası içinde kontrol eden Ndiaye, meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan filelerle buluşturdu: 1-1

Beşiktaş-Samsunspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

71. dakikada uzun topla savunma arkasına sarkan Holse'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

82. dakikada sağ kanattan hızla gelişen atakta Moundilmadji'nin ceza sahasına çıkardığı pasa hareketlenen Polat Yaldır'ın yerden yaptığı vuruşta, kaleci Ersin Destanoğlu topu ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

YÖNETİM İSTİFAYA DAVET EDİLDİ

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın uzatma dakikalarında Serdal Adalı yönetimini istifaya davet etti.

Oynanan oyundan ve skordan memnun olmayan siyah-beyazlı taraftarlar, "Yönetim istifa" diye tezahürat yaptı.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası