Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı oynanıyor.

Beşiktaş, Süper Lig’de çıktığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alarak haftaya 20 puanla 6. sırada başladı.

Milli aranın ardından Antalyaspor deplasmanından 3-1’lik galibiyetle dönen siyah-beyazlı ekip, bu kez Karadeniz temsilcisini de mağlup edip çıkışını sürdüren bir seri yakalamayı amaçlıyor.

🔴 BEŞİKTAŞ: 0 - SAMSUNSPOR: 0 (Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor)

Beşiktaş, Samsunspor'u ağırlıyor! — CANLI ANLATIM

İLK YARIDAN ÖNEMLİ ANLAR

33. dakika — Musaba ile girdiği ikili mücadele sırasında yüzüne darbe alan Gökhan Sazdağı sakatlık geçirerek yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin tamamlanmasıyla maç kaldığı yerden devam etti.

30. dakika — Beşiktaş müsabakadaki ilk şut denemesini Vaclav Cerny ile gerçekleştirdi. Ceza yayı üzerinden kaleyi yoklayan oyuncunun vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti.

27. dakika — Top kapma mücadelesinde karşı karşıya gelen Eyüp Aydın ve El Bilal Toure çarpışarak yerde kaldı, pozisyon sonrasında her iki futbolcu da sakatlık yaşadı.

24. dakika — Logi Tomasson'un pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin cılız şutunda, kaleci Ersin meşin yuvarlağı zorlanmadan kontrolü altına aldı.

Beşiktaş, Samsunspor'u ağırlıyor! — CANLI ANLATIM

14. dakika — Köşe vuruşunun ardından seken topu önünde bulan Danimarkalı oyuncu Holse kaleyi denedi ancak kaleci Ersin yaptığı kurtarışla gole geçit vermedi.

12. dakika — Samsunspor atağında savunma arkasına sarkan Musaba topu filelere gönderdi, ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

7. dakika — Sağ kanattan bindiren Cengiz Ünder'in ceza sahasına gönderdiği ortayı kaleci Okan rahat bir şekilde kontrol etti.

6. dakika — Samsunspor kalesinde tehlike yarattı; sol kanattan ceza alanına giren Anthony Musaba'nın sert şutunu kaleci Ersin başarılı bir refleksle çıkardı.

Beşiktaş, Samsunspor'u ağırlıyor! — CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cerny, Cengiz, El Bilal, Abraham

Samsunspor: Okan, Van Drongelen, Eyüp Aydın, Musaba, Emre Kılınç, Tomasson, Zeki, Holsa, Borevkovic, Makoumbou, Ndiaye.

MÜCADELEDEN NOTLAR

Beşiktaş, Samsunspor karşısına dört önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Kırmızı kart cezası bulunan Orkun Kökçü’nün yanı sıra sakatlıkları devam eden Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal kadroda yer alamayacak.

Tedavi süreci devam eden ve bir süredir takımla çalışmalara katılmayan Rafa Silva’nın da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın, kırmızı kart nedeniyle kaçırdığı bir maçın ardından bu mücadelede yeniden kulübede görev yapabilecek.

Emirhan Topçu ilk 11'e döndü

Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan Emirhan Topçu, Samsunspor maçıyla ilk 11'deki yerine geri döndü.

Fenerbahçe derbisinde sarı kart gören savunma oyuncusu, Antalyaspor deplasmanında forma giyememişti.

Emirhan, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesiyle bir maç aranın ardından formasına kavuştu.

ISINMA BÖLÜMÜNDE ANLAMLI MESAJ

Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesindeki ısınma bölümünde anlamlı bir mesajla yer aldı.

Siyah-beyazlı oyuncular, "Kadına Şiddete Hayır" tişörtleriyle karşılaşmadan önce çalışma gerçekleştirdi.

LEVENT ERDOĞAN UNUTULMADI

Siyah-beyazlı taraftarlar, hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü eski asbaşkanlarından Levent Erdoğan'ı unutmadı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan Samsunspor karşılaşmasının öncesinde Levent Erdoğan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Yüksel Yıldırım'a tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı futbolseverler, takımların ısınma bölümüne çıkmasıyla Yıldırım aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan Samsunsporlu taraftarlar ise tezahüratlarla başkan Yüksel Yıldırım'a destek verdi.

TÜPRAŞ STADI'NDA DAVETSİZ MİSAFİR

Beşiktaş-Samsunspor karşılaşması öncesinde zeminde bulunan martı maçın birkaç dakika geç başlamasına sebep oldu.

Yaralı olduğu düşünülen martı, güvenlik görevlileri tarafından saha dışına çıkarılmak istendi.

Uçamadığı düşünülen martı, karşılaşmanın ilk bölümlerinde de zeminde yer aldı.

"BU FORMA BENDEN SANA KARDEŞİM" PROJESİ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Beşiktaş Kulübü Kongre Üyeleri ile Kongre Üyeleri Dostluk Grubu tarafından düzenlenen "Bu Forma Benden Sana Kardeşim" projesi gerçekleşti.

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesindeki çocukların sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan proje kapsamında 39 çocuk ve 10 personelden oluşan grup, Tüpraş Stadı'nda oynanan Samsunspor maçını izledi.

Gün içinde Tüpraş Stadı'na gelen gruba formalar hediye edilirken, müze gezisi ve yemeğin ardından Beşiktaş-Samsunspor mücadelesi tribünden takip edildi.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaş taraftarı, Samsunspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmadı.

Tüpraş Stadı'ndaki müsabakaya siyah-beyazlı futbolseverler, büyük ilgi gösterdi.

"Dolmabahçe"de tribünlerde küçük boşluklar göze çarparken, taraftarlar karşılaşmadan önce oyunculara tezahüratlarla destek verdi.

Öte yandan, Samsunsporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarına destek oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası