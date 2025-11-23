Sosyal medyada satışa sunduğu tartışmalı biblolar nedeniyle gündeme gelen Mehmet Özkan Bıyıkoğlu, kamuoyunun tepkisini çeken paylaşımları sonrası konuşuldu. Kaftar isimli satıcının ürünlerinde tarihi figürleri provoke edici şekilde kullandığı iddiaları, tartışmaları büyüttü.

Ticaret Bakanlığının müdahalesiyle hızlı bir şekilde satıştan kaldırılan ürünler, toplumsal hassasiyetleri hedef aldığı gerekçesiyle büyük tepki topladı. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar ve satışa sunduğu ürünler nedeniyle gündeme gelen Mehmet Özkan Bıyıkoğlu hakkında yürütülen inceleme ise devam ediyor.

MEHMET ÖZKAN BIYIKOĞLU KİMDİR?

Mehmet Özkan Bıyıkoğlu, sosyal medyada özellikle Instagram üzerinden yaptığı 3D baskı biblo tasarımlarıyla bilinen bir içerik üreticisi ve satıcı olarak öne çıkıyor. Kısa sürede dikkat çeken paylaşımlar yapmasıyla belirli bir takipçi kitlesine ulaşan Bıyıkoğlu, ürettiği ürünlerde tarihi kişiliklere ve toplumsal tartışmalara gönderme yapan tasarımlar tercih ediyor.

Bir dönem kişisel hesaplarında silah ve kılıç gibi objelerle yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Sosyal medya geçmişinde provokatif içeriklerle gündeme geldiği belirtilen Bıyıkoğlu, herhangi bir resmi kurum veya profesyonel sanat topluluğu ile bağlantılı bir isim olarak bilinmiyor.

MEHMET ÖZKAN BIYIKOĞLU NEDEN GÜNDEM OLDU?

Bıyıkoğlu’nun son olarak satışa sunduğu biblolar toplumsal değerleri hedef aldığı gerekçesiyle kamuoyunda dikkat çekti.

Gelen yoğun tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, toplumsal hassasiyetleri zedelediği gerekçesiyle ürünün satıştan kaldırıldığını, satıcı hakkında idari sürecin başlatıldığını açıkladı.

IREM ÖZCAN

