Hollanda’nın güneyindeki Eindhoven Havalimanı’nda gökyüzünde çok sayıda dron tespit edilmesi üzerine sivil ve askeri uçuşlar 2 saatliğine askıya alındı. Avrupa’da son dönemde artan hava sahası ihlallerine yenisi eklenirken, olay bölgesinde geniş güvenlik önlemleri devreye alındı.

Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Eindhoven Havalimanı'nda birden fazla dron tespit edildi. Bu nedenle sivil ve askeri hava trafiği askıya alındı.

Savunma Bakanlığı'nın dron önleme birimleri müdahaleye hazır durumda. Polis ve Kraliyet Deniz Polisi de olay yerinde. Daha ayrıntılı soruşturma devam ediyor ve gerektiğinde harekete geçeceğiz" dedi.

2 SAATLİK KESİNTİ SONA ERDİ

Bakan Brekelmans, açıklamasından yaklaşık 2 saat sonra, yerel saatle 23.00’te hava trafiğinin yeniden açıldığını duyurdu. Dronların kaynağına ilişkin soruşturma sürüyor.

AVRUPA HAVA SAHASINDA ENDİŞE BÜYÜYOR

Eindhoven’daki kriz, Avrupa’da son aylarda artan dron ve hava sahası ihlallerinin ardından yaşandı. Eylül ayında 20’den fazla dron Polonya hava sahasına girmiş, üç Rus askeri uçağı ise Estonya hava sahasını 12 dakika boyunca ihlal etmişti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu yaşananları "Rusya kaynaklı hibrit saldırılar" olarak tanımlamıştı.

POLONYA: VARŞOVA SEMALARINDA TEHLİKE

9 Eylül’de 19 Rus insansız hava aracının Polonya topraklarına girmesi, Avrupa’nın doğusunda büyük paniğe yol açtı. Dronelardan dördü durduruldu. Varşova’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı üzerinde bir drone etkisiz hale getirildi, hükümet binaları üzerinde uçuş yapan iki kişi gözaltına alındı. Bu olay, Ukrayna savaşının başından bu yana Polonya’ya yönelik ilk doğrudan drone saldırısı olarak kayda geçti.

Eindhoven Havalimanı üzerinde aynı anda birden fazla dron görülmesi Avrupa’da güvenlik alarmını yükseltti. Sivil ve askeri uçuşlar 2 saat boyunca tamamen durduruldu.

ROMANYA: F-16’LAR ALARM VERİLDİ

8 ve 13 Eylül’de Ukrayna’ya yönelik Rus saldırıları sırasında Romanya hava sahasına dronelar girdi. Romanya ordusu F-16’ları havalandırdı. Savunma kaynakları, droneların "Geran" adı verilen Şahed-136 kamikaze modelleri olduğunu bildirdi.

LİTVANYA: PATLAYICI YÜKLÜ DRONE

28 Temmuz’da Rusya’dan gelen bir drone Litvanya hava sahasına girerek askerî eğitim alanına düştü. Yapılan incelemede droneun patlayıcı yüklü olduğu ortaya çıktı. Olay sonrası Litvanya, NATO’dan hava savunmasının güçlendirilmesi için resmî destek talep etti.

LETONYA: BELARUS KAYNAKLI İHLAL

Letonya’nın doğusunda Belarus hava sahasından gelen bir drone düştü. Olay bölgesinde güvenlik birimleri teyakkuz durumuna geçti.

DANİMARKA: HAVAALANLARI KAPANDI

Geçtiğimiz hafta Kopenhag, Aalborg, Billund ve diğer havaalanları üzerinde drone gözlemleri yapıldı. Uçuşlar durduruldu. Savunma Bakanlığı, Skrydstrup Hava Üssü ve Dragoon Alayı üzerinde de aynı anda droneların görüldüğünü duyurdu. Danimarka hükümeti, AB zirvesi öncesi tüm sivil drone uçuşlarını geçici olarak yasakladı.

NORVEÇ: OSLO HAVALİMANI 3 SAAT KAPALI KALDI

23 Eylül’de Oslo Havalimanı çevresinde görülen dronelar nedeniyle hava sahası üç saat boyunca kapatıldı. Norveç, Danimarka ile ortak soruşturma yürütüyor.

FRANSA: ASKERÎ ÜS ÜZERİNDE TANIMLANAMAYAN DRONELAR

22 Eylül gecesi Mourmelon-le-Grand askerî üssü üzerinde tanımlanamayan dronelar görüldü. Ukraynalı askerlerin de eğitim aldığı 501. Tank Alayı’nın bulunduğu bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

ALMANYA: 9 AYDA 144 DRONE İHLALİ

Schleswig-Holstein eyaletinde de birkaç drone tespit edildi. Almanya’nın hava trafiği kurumu DFS, yılın ilk dokuz ayında havaalanı çevrelerinde tam 144 drone uçuşu kaydedildiğini açıkladı.

MÜZEYYEN BIYIK

