Son dönemlerde 2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisi oyuncuları gündeme geldi. Özellikle hastalık sürecinde Makbuş karakteriyle ekranda olan Sevinç Aktansel ölüm nedeni ve hastalığı merak edildi. Ünlü oyuncunun hayatı ve kariyerine dair detaylar araştırılıyor.

Tiyatrodan televizyona uzanan geniş kariyeriyle tanınan Sevinç Aktansel, 25 Ağustos 2011’de hayatını kaybetmişti. Sanatçının ölümünün ardından hem hastalığı hem de hayatının son dönemine dair detaylar sık sık araştırılıyor.

SEVİNÇ AKTANSEL NEDEN ÖLDÜ?

Sevinç Aktansel, uzun süre mücadele ettiği ALS (amyotrofik lateral skleroz) hastalığı nedeniyle 25 Ağustos 2011’de İstanbul’da hayatını kaybetti. Oyuncu, hastalığının ilerlemesiyle birlikte özel bir bakım evinde tedavi görüyordu. 72 yaşında ALS hastalığına yakalanan oyuncu, bir yıl içinde hızla kilo kaybederken konuşma yetisini kaybetti. Ancak hastalığına rağmen engelli oğlunun bakımından sorumlu olan Aktansel, yapım şirketiyle görüşerek dublaj yardımıyla dizide yer almaya devam etti.

Usta oyuncu, oyunculuk kariyerinin son döneminde sağlığının giderek bozulması nedeniyle ekranlardan uzaklaşmıştı. Cenazesi Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi.

SEVİNÇ AKTANSEL HASTALIĞI NEYDİ?

Sanatçının ölüm nedenini oluşturan ALS, sinir hücrelerini etkileyen ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Kas sisteminde güçsüzlük, hareket kaybı ve zamanla solunum yetmezliğine yol açan bu hastalık, hem dünya genelinde hem de Türkiye’de bazı ünlü isimlerin mücadele ettiği ciddi bir sağlık problemidir. Sevinç Aktansel de bu zorlu süreçle yıllarca mücadele etti.

1995 yılında eşini aynı hastalık sebebiyle kaybeden Aktansel, 14 yıl sonra kendisi de ALS’ye yakalandı. Aile içinde genetik bir geçiş ihtimali de gündeme gelirken oğlu Can Çetinok’un da aynı hastalığa yakalanarak 2016 yılında hayatını kaybetmişti.

SEVİNÇ AKTANSEL KİMDİR?

Sevinç Aktansel, 27 Kasım 1937’de İstanbul’da doğdu. Babası Saim Aktansel, Vefa Lisesi coğrafya öğretmeni ve Vefa SK’nın kurucularından biriydi. Sanat eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nde tamamlayan oyuncu, uzun yıllar Devlet Tiyatroları’nda görev aldı ve birçok klasik oyunda rol aldı.

Televizyon dünyasında geniş kitlelerce tanınması ise Küçük Besleme, Şehnaz Tango, İlişkiler, Asmalı Konak ve özellikle Bez Bebek dizisindeki Makbuş karakteri ile oldu. Sıcak tavrı, güçlü sahne enerjisi ve usta oyunculuğuyla ekranlarda sevilen bir yüz haline geldi.

