Tekirdağ Çorlu’da ters yönde ilerleyen bir otomobille kafa kafaya çarpışan araç, yolcu minibüsüyle de çarpıştıktan sonra su kanalına düştü. Kazada yaralanan olmazken, ters yönde seyreden otomobilin sürücüsü Sezan A'nın kaza sonrası tavırları dikkat çekti. Hafif yaralı kadın, "Bedel ödenmiştir. Ben ters yöne girmedim. Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Çorlu'da ters yönde seyreden bir otomobille kafa kafaya çarpışıp daha sonra yolcu minibüsüyle çarpışan otomobil, su kanalına düştü.

Çorlu istikametine ters yönde seyrettiği iddia edilen Sezan A.'nın kaza sonrası tavırları ise dikkat çekti.

Ters yöne girip kaza yaptı, tavırları dikkat çekti! Bu yol bir yere gidiyor ama nereye bilmiyorum

"BEDEL ÖDENMİŞTİR"

Muhabirin kazayla ilgili sorularını cevaplayan sürücü Sezan A., "Bedel ödenmiştir. Ben ters yöne girmedim. Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum. Ama sadece burnum kanadı. Verilmiş sadakam varmış, Allah razı olsun" diye konuştu.

Ters yöne girip kaza yaptı, tavırları dikkat çekti! Bu yol bir yere gidiyor ama nereye bilmiyorum

Çarpışmanın şiddetiyle Aykut Ç.'nin kullandığı otomobil su kanalına düştü.

3 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken, büyük çaplı hasar gören iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası