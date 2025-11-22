TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen "Taşacak Bu Deniz" dizisinin heyecan dolu 7.bölümün ardında gözler 8.bölüm fragmanına çevrildi. Dizinin sıkı takipçileri, yen bölümde yaşanacak gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Taşacak Bu Deniz dizisi, heyecan dolu ve gözyaşlarının eksik olmadığı son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 7.bölümde Eleni ve Oruç arasında yaşanan kritik gelişmeler damga vururken, Esme ve Adil'in çocukları için döktüğü gözyaşları, izleyicileri derinden sarstı.

Taşacak Bu Deniz 8 bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

TAŞACAK BU DENİZ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Taşacak Bu Deniz 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanını izlemek için TIKLAYIN

TAŞACAK BU DENİZ 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Oruç’un Eleni’nin annesini Koçari’ye getirmesi büyük bir krize yol açar. Adil, Furtunalara ağır bir ceza keser; çay fabrikalarını yakar, tırlarını patlatır ve adamlarını çay kesme makinesine atarak adeta hayatı onlara zindan eder.

Bu kaosun içinde Esme, Oruç’a sert bir rest çeker. Eleni gerçekten onun kızıysa Şerif’i boşayıp Furtunaların en büyük düşmanı olacağını söyler. Ayrıca Adil’e, kendi yaptıramadığı testi yaptırması için Furtunalara güvenmemesini tembihler. Esme’nin bu kesin tavrı, Adil’de büyük bir şüphe oluşturur.

Eleni gerçekten onların kızı mıdır? Adil, yalnızca güvendiği biri olan Gezep’in biyolog ikizi İlve’yi Koçari’ye getirterek DNA testi yaptırır. İlve, Adil ve Esme’nin geçmiş aşkına tanıklık eden biridir. Bu süreç sadece Adil ile Esme’yi değil, Gezep’i de etkiler; neşeli tavırlarının altında sakladığı yarası yeniden açılır.

Oruç ise fırtınalı bir yola girmiştir. Sevcan’ın nişan bohçası açılacağı sırada Zarife fenalaşır ve felç geçirir. Nedeni bulunamayan felç hızla ağırlaşır. Eleni’nin annesiyle ilgili gerçeği açıklamak için pazarlık yapan Oruç, mecburen Koçari’ye gidip Eleni’den yardım ister. Ancak Fadime, İso ve Oruç’u kovar; Eleni de Oruç’la tüm bağını koparır.

Gözler Taşacak Bu Deniz dizisinin 8.bölümüne çevrildi. Dizinin yeni bölümü 28 Kasım Cuma günü TRT 1'de yayınlanacak.

