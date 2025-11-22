IMF, Türkiye ekonomisinin kısa vadede güçlü büyüme eğilimini koruyacağını, enflasyondaki düşüşün ise kademeli biçimde süreceğini açıkladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinin kısa vadede büyümesini koruyacağını ve enflasyonun kademeli şekilde gerilemeye devam edeceğini bildirdi. Bu değerlendirme, IMF’nin 4. Madde konsültasyonu kapsamında yaptığı Türkiye ziyareti sonrası ortaya çıkan ön bulgulara dayanıyor.

IMF yetkilileri, ekonomik büyümeyi desteklerken enflasyonu düşürme çabalarının önemli sonuçlar doğurduğunu belirtti. Açıklamada, liraya güvenin artması, rezervlerin güçlenmesi ve enflasyonun kademeli olarak düşmesi gibi olumlu göstergeler öne çıktı.

RİSKLER GEÇEN YILA KIYASLA AZALDI

Fon, Türkiye ekonomisinin büyüme açısından güçlü kaldığını, risklerin ise geçen yıla kıyasla azalsa da halen yüksek olduğunu vurguladı. Açıklamada, güçlü politikaların bu sonuçlarda kilit rol oynadığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) reel faizleri yüksek tutarak finansal riskleri kontrol altında tuttuğu ve bütçe açığındaki azalışın enflasyonu dizginlediği ifade edildi.

Dezenflasyonun yavaş hızının, ekonominin, yatırımcı davranışları, küresel risk iştahı veya enerji fiyatlarından kaynaklanan şoklara karşı savunmasız olduğu dönemi uzattığı ve bu gecikmenin istikrara somut maliyetler ile riskler getirdiği ifade edildi.

"İHTİYATLI POLİTİKALAR BAŞARI SAĞLADI"

Açıklamada, bütçe açığındaki azalış, enflasyondaki düşüş, pozitif reel faiz oranları, liraya olan güven, büyüme, cari açık ve rezervlerdeki iyileşme gibi göstergelere işaret edilerek, "İhtiyatlı ekonomik politikalar önemli başarılar sağladı" değerlendirmesinde bulunuldu.

"Kısa vadede, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin sağlam kalmaya ve enflasyonun kademeli olarak düşmeye devam etmesi bekleniyor" ifadelerinin yer aldığı açıklamada ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği, düşen politika faizleri ve daha az sıkı bir mali duruşun 2026'da talebi destekleyeceği, bunun sonucunda artan yatırım ve tüketimin büyümeyi yüzde 3,7'ye çıkaracağı kaydedildi.

Açıklamada, 2025 sonu enflasyonunun yüzde 33 olmasının beklendiği belirtilerek, ileriye bakıldığında, ılımlı ücret artışı ve enflasyonun düşmesiyle birlikte azalan ataletin enflasyonu kademeli olarak düşüreceği aktarıldı.

Fonun açıklamasında, enflasyonu TCMB hedefleriyle uyumlu hale getirmek ve şoklara karşı dayanıklılığı artırmak için ek politika çabasının gerektiği vurgulandı.

