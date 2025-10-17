IMF Başkanı'ndan kritik değerlendirme: Küresel ekonomi aşırı derecede dengesiz

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında küresel ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Küresel ekonominin durumu hakkında altı ay önce daha çok endişe duyulduğunu anımsatan Georgieva, resesyon değil ama önemli bir yavaşlama öngördüklerini belirtti.

Altı ayın ardından küresel ekonomide "korkulandan daha iyi ama gerekenden daha kötü" durumda olunduğunu ifade eden ve belirsizliğin artmaya devam ettiğine işaret eden Georgieva, küresel ekonomik büyümenin oldukça istikrarlı seyrettiğini söyledi. Georgieva, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda küresel ekonomik büyüme hızının geçen yılki yüzde 3,3 seviyesinden bu yıl yüzde 3,2'ye, gelecek yıl ise yüzde 3,1'e yavaşlamasının öngörüldüğünü anımsatarak, bunun altı ay önceki tahminlerine kıyasla daha iyi bir tablo olduğunu ifade etti.

"KÜRESEL EKONOMİ AŞIRI DERECEDE DENGESİZ"

Orta vadeli büyüme beklentilerinin zayıf kalmaya devam ettiğini belirten Georgieva, kamu borcunun rekor seviyelere yakın olduğunu ve yükselmeye devam ettiğini aktardı. "Küresel ekonomi aşırı derecede dengesiz." değerlendirmesinde bulunan ve değişim dinamiklerinin küresel ekonomiyi daha öngörülemez hale getirdiğine işaret eden Georgieva, bu durumun insanları etkilediğini ve insanların endişeli olduğunu dile getirdi.

Georgieva, küresel politika gündeminin önceliklerine değinerek, üye ülkeleri ticareti büyümenin motoru olarak tutmaya çağırdığını kaydetti. Maliye politikası açısından ülkelerin mali alanlarını yeniden inşa etmesi ve borç seviyelerini azaltması gerektiğine dikkati çeken Georgieva, küresel dengesizliklerin de azaltılması gerektiğini ifade etti.

Georgieva, Çin gibi aşırı fazla veren ülkelerin, sanayi politikalarına daha az, sosyal güvenlik ağlarına ise daha fazla harcama yaparak iç talebi artırmaları gerektiğini belirterek, ABD gibi aşırı açık veren ülkelerin ise mali açıklarını azaltmaları ve özel tasarrufları teşvik etmeleri gerektiğini aktardı.