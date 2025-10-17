Bakan Şimşek'ten yatırım mesajı: Çin'den sonra en büyük kapasiteye sahibiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere gittiği Washington'da Türk ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) Yıllık Üye Toplantısı'nda konuşan Şimşek, izledikleri ekonomi programının sonuç verdiğini belirtti.

Enflasyonun düştüğünü, mali tarafta ilerleme olduğunu ve dış dengede de iyileşme görüldüğünü anlatan Şimşek, "Genel olarak dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor. Bütçe açığı uluslararası standartlara göre oldukça makul düzeyde ve dış dengesizlikler büyük ölçüde giderildi. Bunu sürdürmek için daha fazla yapısal reform yapmamız gerekiyor" dedi.

ENFLASYONDA TEK HANE HEDEFİ

Enflasyonda iyi bir ilerleme kaydedildiğini belirten Şimşek, "Gelecek yılı yüzde 10'ların üzerinde, sonraki yılı ise tek haneli rakamlarda tamamlamayı umuyoruz" diye konuştu. Şimşek, enflasyon beklentilerinin iyileştiğini belirterek, hanehalkı ve şirketlerin beklentilerinin hedeflerine kıyasla nispeten yüksek kalmaya devam ettiğini, piyasaların beklentilerinin hedeflerine daha yakın olduğunu ifade etti.

Bu yıl tarım sektöründe yaşanan kuraklık ve donun gıda fiyatlarını etkilediğini belirten Şimşek, bunun normal bir durum olmadığını ve manşet enflasyondaki ilerlemenin duraklamasına yol açtığını kaydetti. Şimşek, "Bu yıl programımıza kıyasla beklenenden biraz daha yüksek rakamlarla karşılaşabiliriz ancak bununla baş edebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü geniş çerçeveye bakarsanız, para politikası sıkı, maliye politikası daha sıkı ve sıkı kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MALİ KONSOLİDASYON 2028'E KADAR SÜRECEK

Şimşek, mali taraftaki ilerlemeye de işaret ederek, deprem sonrası yeniden inşa için yapılan yaklaşık 90 milyar dolarlık harcamaya rağmen bütçe açığının birkaç yıl önce yüzde 5’in üzerinde bulunduğu seviyelerden yüzde 3,5 civarına gerilediğini kaydetti.

Türkiye'nin borcunun Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının yaklaşık yüzde 25 olduğunu belirten Şimşek, bunun gelişmekte olan ülke standartlarına göre oldukça düşük bir seviye olduğunu aktardı. Şimşek, "Mali konsolidasyonun itici gücü, enflasyonu düşürmek için Merkez Bankasına negatif mali etki yoluyla yardım etme ihtiyacı. Bu çok önemli, bunu 2028 yılına kadar sürdüreceğiz" dedi.

DİRENÇLİ BÜYÜME EKONOMİ PROGRAMINI SÜRDÜRMEK İÇİN ALAN SAĞLIYOR

Dış dengede de görülen iyileşmeye değinen Şimşek, döngüsel ayarlama ve yapısal dönüşümün birleşiminin yardımcı olduğunu ifade etti. Şimşek, geçen yıl altın hariç tutulduğunda cari fazla verildiğine de işaret ederek, bu yıl da benzer bir durum olduğunu aktardı.

Bakan Şimşek, "Cari açığın makul seviyelerde kalmasıyla, yapısal dönüşümü sürdürerek, daha sürdürülebilir bir yüksek büyüme patikasına geri döneceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) iç, bölgesel ve küresel şoklara cevap olarak daha fazla sıkılaşma yapmak zorunda kalmasına rağmen büyümenin dirençli kaldığını belirten Şimşek, bunun ekonomi programını sürdürmek için alan sağladığını kaydetti.

BARIŞ VE İSTİKRARDAN TÜRKİYE FAYDA SAĞLAYACAK

Şimşek, bölgede yaşanan çatışma ve istikrarsızlıklara değinerek, ancak yine de iyimser olduğunu ve Türkiye'nin Batılı müttefikleriyle ilişkilerini güçlendirdiğini anlattı. ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgenin istikrarına katkı sağlama çabalarına işaret eden Şimşek, Türkiye'nin de bölgesel konularda önemli bir arabulucu rolü olduğunu vurguladı.