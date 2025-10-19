Belediye gelirlerine aydınlatma kesintisi! Vergilerden ayrılan pay yüzde 30’a çıkacak

ESMA ALTIN ANKARA - Belediyelere vergi gelirleri bütçesinden aktarılan paylardan kesilen aydınlatma gideri oranı artırılıyor. AK Parti’nin önceki gün Meclis Başkanlığına sunduğu torba teklifte, genel aydınlatma giderleri kapsamında, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak kesinti oranları yeniden belirleniyor.

Teklif ile büyükşehir belediyeleri ve mücavir alanlarındaki belediyelerden aydınlatma giderleri için genel bütçe vergi gelirlerinden kesilen yüzde 20’lik payın yüzde 30’a, diğer belediyeler için ise yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarılması öngörülüyor. Bu sınırlar dışında ilgili il özel idarelerinde de kesinti oranı yüzde 20’den yüzde 30’a yükseltilecek.

KAMU MALİYETİ DENGELENECEK

Genel aydınlatma giderleri ile ilgili yapılan yeni düzenlemenin gerekçesinde “Öngörülen düzenlemeyle; genel aydınlatma toplam maliyetinin merkezî idare ile mahallî idareler arasındaki paylaşımı daha dengeli hâle getirilerek uygulamada otokontrolün sağlanmasına daha fazla katkı sunulması ve bu kapsamda genel aydınlatmanın kamuya olan toplam maliyetinin daha kontrol edilebilir düzeylerde dengelenmesi amaçlanmaktadır” denildi.

GEÇEN YIL DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Söz konusu düzenleme daha önce de Meclis’e sunulmuştu. Geçtiğimiz yıl AK Parti tarafından hazırlanan ve Meclis’te yasalaşan kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin pakette de belediyelerin aydınlatma giderleri için ödeyecekleri miktarın artışına ilişkin düzenlemeye yer verilmişti.

Aydınlatma giderlerinde belediyelerin ödeyeceği payın artırılması ile birlikte, bütçede bu konuda geçen yıl 11,7 milyar lira tasarruf hedeflenmişti. Ancak hem AK Parti hem de CHP’li belediyelerden bu konuda belediyelerin gider yükünün daha çok artacağına yönelik tepkiler gelmesi üzerine ilgili madde yeniden değerlendirilmek üzere paketten çıkarılmıştı.