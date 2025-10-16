Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Belediye seçimleri ne zaman yapılacak? Yerel seçim tarihleri netleşiyor

Türkiye’de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlerin yapılacağı tarih merak ediliyor. Yerel seçimlerde büyükşehir ve il belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirleniyor. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen son yerel seçimlerin ardından, "Belediye seçimleri ne zaman yapılacak?" sorusu aramalarda öne çıkıyor.

Türkiye'de bir sonraki belediye seçimlerinin düzenleneceği tarih kamuoyunun gündeminde yer aldı. Yerel seçimler her 5 yılda bir gerçekleştirilirken, "Belediye seçimleri ne zaman yapılacak?" sorusu araştırılmaya devam ediyor. Peki, belediye seçimleri ne zaman yapılacak? İşte yerel seçimlerin yapılacağı tarih.

BELEDİYE SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye’de yerel seçimler her 5 yılda bir yapılıyor. En son belediye seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenmişti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) henüz resmi bir açıklamada bulunmasa da, bir sonraki yerel seçimlerin 25 Mart 2029 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

BELEDİYE SEÇİMLERİ NASIL YAPILIYOR?

  • Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim takviminin başlangıç tarihini duyuruyor.
  • Seçim takvimine göre, seçime katılacak siyasi partiler YSK tarafından ilan ediliyor.
  • Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri, YSK tarafından yapılacak kura ile belirleniyor.
  • Siyasi partiler, il ve ilçe belediye başkan adayları ile belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri listelerini YSK’ya teslim ediyor.
  • Seçim propagandası, seçimlerden kısa bir süre önce yasaklanıyor.

