Belediye seçimleri ne zaman yapılacak? Yerel seçim tarihleri netleşiyor

Türkiye'de bir sonraki belediye seçimlerinin düzenleneceği tarih kamuoyunun gündeminde yer aldı. Yerel seçimler her 5 yılda bir gerçekleştirilirken, "Belediye seçimleri ne zaman yapılacak?" sorusu araştırılmaya devam ediyor. Peki, belediye seçimleri ne zaman yapılacak? İşte yerel seçimlerin yapılacağı tarih.

BELEDİYE SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye’de yerel seçimler her 5 yılda bir yapılıyor. En son belediye seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenmişti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) henüz resmi bir açıklamada bulunmasa da, bir sonraki yerel seçimlerin 25 Mart 2029 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

BELEDİYE SEÇİMLERİ NASIL YAPILIYOR?