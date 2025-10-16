16 Ekim bu akşam televizyonda neler var? İşte, güncel TV yayın akışı...

Perşembe akşamı ekran başına geçmek isteyen izleyiciler, "16 Ekim bu akşam televizyonda neler var?" sorusunun cevabını araştırıyor. 16 Ekim tarihli Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV gibi kanalların yayın akışı belli oldu.

16 EKİM BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?

16 Ekim Perşembe günü Kanal D'de Uzak Şehir'in tekrar bölümü, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, NOW'da Halef: Köklerın Çağrısı, Star'da Veliaht, Show'da Cehennem, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve TV8'de MasterChef ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güller ve Günahlar

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Güller ve Günahlar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 Eşref Rüya

02:00 Poyraz Karayel

04:15 Baht Oyunu

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Aşk ve Gözyaşı

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Gözleri Karadeniz

04:00 Kardeşlerim

NOW TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20.00 Halef: Köklerın Çağrısı

00.15 Ben Leman

02.45 Sahtekarlar

05.00 Kefaret

06.00 Karagül

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aile

08:15 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Cehennem

22:30 Cehennem

01:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:00 Baba Ocağı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

00:50 Cennetin Çocukları

03:30 Seksenler

04:20 Lingo Türkiye

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım / Canlı

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz