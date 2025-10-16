16 Ekim bu akşam televizyonda neler var? İşte, güncel TV yayın akışı...
16 Ekim Perşembe akşamı televizyon izleyicilerini zengin bir yayın akışı bekliyor. Günün dizileri, filmleri ile yarışma programları arama motorlarında sorgulatılıyor.
Perşembe akşamı ekran başına geçmek isteyen izleyiciler, "16 Ekim bu akşam televizyonda neler var?" sorusunun cevabını araştırıyor. 16 Ekim tarihli Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV gibi kanalların yayın akışı belli oldu.
16 EKİM BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?
16 Ekim Perşembe günü Kanal D'de Uzak Şehir'in tekrar bölümü, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, NOW'da Halef: Köklerın Çağrısı, Star'da Veliaht, Show'da Cehennem, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve TV8'de MasterChef ekrana gelecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güller ve Günahlar
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Güller ve Günahlar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Eşref Rüya
02:00 Poyraz Karayel
04:15 Baht Oyunu
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aşk ve Gözyaşı
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 Gözleri Karadeniz
04:00 Kardeşlerim
NOW TV YAYIN AKIŞI
19.00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20.00 Halef: Köklerın Çağrısı
00.15 Ben Leman
02.45 Sahtekarlar
05.00 Kefaret
06.00 Karagül
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Veliaht
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Cehennem
22:30 Cehennem
01:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 Baba Ocağı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz
23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00:50 Cennetin Çocukları
03:30 Seksenler
04:20 Lingo Türkiye
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım / Canlı
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz