5G A1-A2-A3 paketi nedir, içinde neler var?

16 Ekim 2025'te tamamlanan 5G ihalesi, 700 MHz bandındaki A1, A2 ve A3 paketlerinin dağılımıyla sonuçlandı. Bu paketler, düşük frekans avantajıyla geniş kapsama alanı sunarken, 5G altyapısının temelini oluşturuyor.

5G A1-A2-A3 PAKETİ NEDİR, İÇİNDE NELER VAR?

5G ihalesinde A1, A2 ve A3 paketleri, 700 MHz frekans bandında her biri 2x10 MHz genişliğinde (duplex yapı ile toplam 40 MHz bant genişliği sağlayan) üç soyut frekans bloğundan oluşuyor.

A1 paketi Turkcell'e 429 milyon dolar, A2 Vodafone'a 426 milyon dolar ve A3 Türk Telekom'a 425 milyon dolar karşılığında verildi. Her paket, ihale sonrası yer seçme hakkı ile belirli MHz aralıklarını kapsıyor.

Bu paketler toplam 1 milyar 280 milyon dolarlık teklif tutarını oluşturdu ve 700 MHz bandının tamamını dağıttı.

Paketlerin içeriği, 700 MHz bandının alt ve üst kanallarını (uplink/downlink ayrımıyla) içermesiyle karakterize ediliyor.

A1 paketi 723-733 MHz uplink ve 778-788 MHz downlink aralığını, A2 713-723 MHz uplink ve 768-778 MHz downlink'i, A3 ise 703-713 MHz uplink ve 758-768 MHz downlink'i kapsıyor.

BTK'nın ihale şartnamesine göre, bu aralıklar 15 yıllık lisansla tahsis edildi ve yerli ürün (yüzde 60 yerli, yüzde 30 milli). kullanımını zorunlu kılıyor.

5G A1 A2 A3 FREKANS ARALIKLARI NELER?

A1: 723-733/778-788 MHz,

A2: 713-723/768-778 MHz,

A3: 703-713/758-768 MHz.