5G ücretli mi, nasıl geçilir, 4G ile 5G arasında fark nedir? Yeni nesil mobil iletişim teknolojisi gündemde!

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de mobil iletişimde yeni dönem için geri sayım başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gerçekleştirilen 5G ihalesinin ardından, milyonlarca vatandaşın merak ettiği “5G ücretli mi?”, “5G’ye nasıl geçilir?” ve “4G ile 5G arasındaki fark nedir?” soruları netlik kazandı.

5G ücretli mi, nasıl geçilir, 4G ile 5G arasında fark nedir soruları vatandaşların gündeminde yerini aldı. 5G teknolojisiyle birlikte internet hızı 10 kata kadar artarken, iletişim altyapısında da büyük bir dönüşüm yaşanacak.

5G ücretli mi, nasıl geçilir, 4G ile 5G arasında fark nedir? Yeni nesil mobil iletişim teknolojisi gündemde! - 1. Resim

5G ÜCRETLİ Mİ?

5G herkes tarafından ücretsiz olarak kullanılacak. Mevcut hat sahipleri, herhangi bir ek tarife farkı ödemeden 5G’den faydalanabilecek.

5G kullanabilmek için SIM kartın ve telefonun 5G uyumlu olması gerekiyor. 5G destekli SIM kartı olmayan kullanıcılar, operatör mağazalarına giderek ücretsiz olarak yeni SIM kartlarını temin edebilecek.

5G ücretli mi, nasıl geçilir, 4G ile 5G arasında fark nedir? Yeni nesil mobil iletişim teknolojisi gündemde! - 2. Resim

5G NASIL GEÇİLİR?

5G geçmek için cihazın 5G destekli olması ve SIM kartın 5G uyumlu olması şart. Bunların ardından cihazın ayarlar menüsünden şebeke modu “5G/4G/3G otomatik” olarak seçilmesi gerekiyor. Kullanıcının bulunduğu bölgede 5G kapsama alanı da mevcut olmalıdır. Koşullar sağlandığında, telefonlar otomatik olarak 5G sinyaline bağlanacak.

5G ücretli mi, nasıl geçilir, 4G ile 5G arasında fark nedir? Yeni nesil mobil iletişim teknolojisi gündemde! - 3. Resim

4G VE 5G FARKI NEDİR?

5G teknolojisi 4.5G’ye göre çok daha yüksek hız, düşük gecikme süresi ve daha geniş kapasite sunar. 4.5G’de dakikalar içinde indirilen bir video, 5G sayesinde saniyeler içinde indirilebilir.

Bilhassa stadyum, konser alanı veya kalabalık bölgelerde dahi bağlantı hızı düşmeden 5G sayesinde internet kullanılabilir.

5G ücretli mi, nasıl geçilir, 4G ile 5G arasında fark nedir? Yeni nesil mobil iletişim teknolojisi gündemde! - 4. Resim

5G NEDİR?

5G beşinci nesil mobil iletişim teknolojisidir. 4.5G’ye kıyasla 10 kata kadar daha hızlı veri aktarımı, daha kararlı bağlantı ve çok daha düşük gecikme süresi sunar. 

5G ücretli mi, nasıl geçilir, 4G ile 5G arasında fark nedir? Yeni nesil mobil iletişim teknolojisi gündemde! - 5. Resim

5G NE ZAMAN GEÇİLECEK?

Türkiye’de 5G ihalesi 16 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleştirildi. İhalenin ardından yapılacak teknik hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte Nisan 2026 itibarıyla 5G’nin ilk sinyalleri alınmaya başlanacak. İlk olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi büyük şehirlerde kullanılacak olan teknoloji, ilerleyen süreçte ülke genelinde yaygınlaşacak.

5G ücretli mi, nasıl geçilir, 4G ile 5G arasında fark nedir? Yeni nesil mobil iletişim teknolojisi gündemde! - 6. Resim

5G TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Türkiye 5G dönemine 2026 yılında resmen geçiş yapacak. İlk etapta belirli bölgelerde başlatılacak hizmet, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ülke genelinde erişilebilir hale gelecek. 5G’nin aktif kullanıma başlamasıyla birlikte internet hızı 100 megabit ile 1 gigabit arasında değişecek.

