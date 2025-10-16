5G'ye ne zaman geçilecek, Türkiye'ye 5G ne zaman gelecek? İhale sonuçları duyuruldu!

5G'ye ne zaman geçilecek, Türkiye'ye 5G ne zaman gelecek belli oldu. Türkiye’nin uzun süredir beklediği 5G sürecinde kritik aşama tamamlandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenen 5G yetkilendirme ihalesi sonuçlanarak yeni dönemin frekans sahipleri belli oldu. Türkiye’nin mobil internet hızını en az 10 kat artırması beklenen 5G teknolojisi için ilk adımlar resmen atıldı.

5G'YE NE ZAMAN GEÇİLECEK?

Türkiye 5G teknolojisine 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla resmen geçiş yapacak. Yeni dönemde mobil internet hızının mevcut 4.5G’ye göre en az 10 kat artması bekleniyor. İhale kapsamında tahsis edilen frekanslar, 2026 yılı itibarıyla vatandaşların kullanımına sunulacak.

TÜRKİYE'YE 5G NE ZAMAN GELECEK?

BTK’de yapılan 5G ihalesinde ilk olarak 700 MHz bandı için teklifler alındı. A1, A2 ve A3 olarak ayrılan bu frekanslarda Turkcell 429 milyon dolar, Vodafone 426 milyon dolar, Türk Telekom ise 425 milyon dolar teklif verdi. En yüksek teklifi veren Turkcell, A1 paketini kazanarak 723-733 MHz ve 778-788 MHz aralığını seçti.

Vodafone A2 paketinde 713-723 MHz ve 768-778 MHz aralıklarını aldı. Türk Telekom ise A3 paketi kapsamında 703-713 MHz ve 758-768 MHz aralığını kullanma hakkını elde etti. 700 MHz bandı için toplam 1 milyar 280 milyon dolarlık teklif gerçekleşti.

İhalenin ikinci aşamasında 3,5 GHz frekans bantlarında yer alan B1, B2 ve B3 paketleri satıldı. Turkcell 214 milyon dolarlık teklifiyle B1 paketinin sahibi oldu. Türk Telekom 209 milyon dolar, Vodafone ise 201 milyon dolar teklif sundu. Ayrıca B4 paketinin açık artırmasında Turkcell, 187 milyon dolarlık en yüksek teklifle kazanan taraf oldu.

HANGİ OPERATÖRLER 5G'YE GEÇECEK?

5G hizmetini Türkiye’de üç büyük operatör Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone sunacak. İhalenin tamamlanmasıyla birlikte üç şirket, 5G altyapısının kurulması ve işletilmesi için gerekli lisanslara sahip oldu. Yetkilendirme süreci 31 Aralık 2042 tarihine kadar devam edecek.