SOLOTÜRK Kayseri gösterisi ne zaman? Uçuş saatleri belli oldu

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle düzenlenen 7. Bilim Festivali kapsamında kenti ziyaret edecek. 'SOLOTÜRK Kayseri gösterisi ne zaman, saat kaçta' araştırılıyor.

SOLOTÜRK KAYSERİ GÖSTERİSİ NE ZAMAN?

SOLOTÜRK'ün Kayseri'deki gösteri programı, 7. Bilim Festivali'nin 17-19 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalin ikinci günü olan 18 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 15:00'te ana gösteri uçuşu yapılacak.

Etkinlik öncesi hazırlıklar kapsamında 16 Ekim 2025 Perşembe günü saat 11:30'da çevre tanıma uçuşu ve saat 15:00'te prova uçuşu gerçekleştirilecek. Uçuşlar, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Etkinlik Alanı üzerinde düzenlenecek.

SOLOTÜRK KAYSERİ UÇUŞ GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK'ün Kayseri uçuş gösterisi saatleri, hazırlık aşamalarını kapsayarak titizlikle planlandı.

16 Ekim 2025 Perşembe günü saat 11:30'da çevre tanıma uçuşu, aynı gün saat 15:00'te prova uçuşu ve 18 Ekim Cumartesi günü saat 15:00'te ana gösteri yapılacak.

KAYSERİ SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NEREDE YAPILACAK?

Kayseri'deki SOLOTÜRK gösteri uçuşu, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyük Etkinlik Alanı üzerinde gerçekleştirilecek.