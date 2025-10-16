Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gelir yükseldikçe mutsuzluk artıyor mu? İşte Türkiye'deki en memnuniyetsiz meslekler

Gelir yükseldikçe mutsuzluk artıyor mu? İşte Türkiye'deki en memnuniyetsiz meslekler

- Güncelleme:
Gelir yükseldikçe mutsuzluk artıyor mu? İşte Türkiye&#039;deki en memnuniyetsiz meslekler
Türkiye’de çalışanların en mutsuz olduğu meslekler sıralaması belirlendi. Araştırmada farklı meslek gruplarından binlerce çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen ankette, çalışan memnuniyet düzeyleri meslek bazında incelendi. İşte araştırma sonuçlarına göre Türkiye'deki en mutsuz ilk 8 meslek...

Kariyer değerlendirme platformu CareerBliss tarafından hazırlanan son memnuniyet anketinin sonuçları yayımlandı. Araştırmaya göre Türkiye’de çalışanların en mutsuz olduğu meslekler sıralamasında muhasebecilik ilk sırada yer aldı. Farklı sektörlerden binlerce çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen ankette, çalışan memnuniyet düzeyleri meslek bazında incelendi. Elde edilen sonuçlar, iş tatmini en düşük mesleklerin genellikle uzun çalışma saatleri, yüksek stres ve düşük motivasyonla öne çıktığını gösterdi.

Gelir yükseldikçe mutsuzluk artıyor mu? İşte Türkiye'nin en memnuniyetsiz meslek grupları! - 1. Resim

Listede ikinci sırada güvenlik görevlileri, üçüncü sırada ise kasiyerler bulunuyor. Raporun dikkat çeken bir diğer yönü ise sıralamada üst sıralarda yer alan bazı mesleklerin gelir açısından avantajlı olmasına rağmen çalışan memnuniyetinin düşük olması.

Gelir yükseldikçe mutsuzluk artıyor mu? İşte Türkiye'nin en memnuniyetsiz meslek grupları! - 2. Resim

Türkiye’de En Mutsuz Meslekler

  1. Muhasebeci
  2. Güvenlik Görevlisi
  3. Kasiyer
  4. Gözetmen
  5. Sunucu
  6. Saha Servis Mühendisi
  7. Müşteri Hizmetleri Uzmanı
  8. Hemşire

Gelir yükseldikçe mutsuzluk artıyor mu? İşte Türkiye'nin en memnuniyetsiz meslek grupları! - 3. Resim

CareerBliss uzmanları, çalışan memnuniyetini etkileyen en önemli faktörlerin iş-özel hayat dengesi, yöneticilerle ilişkiler ve işin kişisel gelişime katkısı olduğunu belirtti.

