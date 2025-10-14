10 bin adımı unutun! Sağlık için günde kaç adım atılmalı?

Uzun zamandır günde 10 bin adım atmanın sağlıklı hayatın anahtarı olduğu söylense de, İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, bu sınırın her birey için geçerli olmadığını ortaya koydu.

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Tıp dergisi BMJ'de yayımlanan ve İngiltere Biyobankası'ndan 70 binden fazla katılımcının verilerine dayanan çalışmaya göre, her gün yalnızca 4 bin ila 4 bin beş yüz adım atmak bile kalp hastalığı ve erken ölüm riskini belirgin ölçüde azaltabiliyor.

Araştırmada, bireyler günlük hareketsizlik sürelerine göre iki gruba ayrıldı:

• Düşük düzeyde hareketsiz olanlar: Günde 10,5 saatten az oturanlar

• Yüksek düzeyde hareketsiz olanlar: Günde 10,5 saatten fazla oturanlar

MİNİMUM 4 BİN ADIM ATILMALI

Her iki grupta da ölüm ve kalp-damar hastalıkları risklerinin günlük 2 bin 200 adımdan itibaren düştüğü, ancak sağlığa daha çok fayda sağlaması açısından günlük minimum 4 bin adım yürünmesi gerektiği belirtildi.

Günde 9 bin ila 10 bin 500 adım atan kişiler ise oturarak geçirdikleri süre ne olursa olsun, erken ölüm riski en düşük grup olarak belirlendi.

Araştırmacılar, bulguların özellikle hareketsiz bireyler için sağlık tavsiyeleri ve hedef belirleme süreçlerinde yol gösterici olabileceğini ifade etti. Sonuç olarak bilim insanları, "Hayat tarzınız ne kadar hareketsiz olursa olsun, 4 bin adım atmak bile fark oluşturur," diyerek, günlük aktivitenin artırılmasının toplum sağlığı açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.