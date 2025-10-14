Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Burnu ağzını kapatacak kadar büyüdü, yemek yiyemedi… Verdiği karar hayatını değiştirdi

Burnu ağzını kapatacak kadar büyüdü, yemek yiyemedi… Verdiği karar hayatını değiştirdi

Kaynak: Metro.co.uk
Burnu ağzını kapatacak kadar büyüdü, yemek yiyemedi… Verdiği karar hayatını değiştirdi
Kaynak: Metro.co.uk

Gerard McAliece’in burnundaki büyüme yıllarca görmezden gelindi. En sonunda ağzını kapatması nedeniyle yemek yiyemeyecek hale geldi. Sonunda ameliyat olan Gerard’ın burun dokusu, fazla derisi alınıp yüzüyle uyumlu hale getirildi. Operasyon sonrası özgüvenini yeniden kazanan adam sosyal etkinliklere katılmaya başladı ve “geri döndüm” mesajı verdi.

Kilmacolm’da yaşayan 68 yaşındaki emekli Gerard McAliece, yaklaşık altı yıl önce burnunun giderek büyümeye başladığını fark etti. Başlangıçta durumu kabullenen Gerard, burun büyümesi en sonunda günlük hayatını etkilemeye başlayınca medikal yardım almaya karar verdi. Özellikle yemek yerken zorlanması, eşini öpmede güçlük çekmesi ve torunlarının arkadaşlarının bakışlarından rahatsız olması, onun için dönüm noktası oldu.

GERÇEK TANI YILLAR SONRA KONDU

Önce doktorlara problemini anlattığında, "nefes alabiliyorsan sorun yok" cevabıyla karşılaştı ve durumu estetik bir konu olarak görülüp geçiştirildi. Bir süre randevu almaya cesaret edemedi çünkü bu tür “kozmetik” sorunlar için tıbbi yardım alamayacağını düşünüyordu. Eşi Carol, Gerard’ın durumunun dayanılmaz olduğunu görünce özel bir klinikten yardım almaya karar verdiler. Orada kendisine “rhinophyma” tanısı kondu; bu tanı, burunda ciddi şişlik, kızarıklık ve kabarcıklı dokuların oluşması anlamına geliyordu.

Burnu ağzını kapatacak kadar büyüdü, yemek yiyemedi… Verdiği karar hayatını değiştirdi - 1. Resim

4 SAATLİK OPERASYONLA HAYATI DEĞİŞTİ

Klinikte yapılan ameliyatla burnundaki fazla deri alınan Gerard McAliece’in burnu yüzüyle orantılı hale getirildi. Doktorlar operasyonu tek seansta bitirmeyi başardı ancak ameliyat dört saatten fazla sürdü ve oldukça büyük bir müdahale olarak nitelendirildi.

Ameliyat sonrası Gerard, görünümünün tamamen değiştiğini, sosyal hayata döndüğünü söyledi. Eşi Carol da onun tekrar eskisi gibi olduğunu ifade etti.

Burnu ağzını kapatacak kadar büyüdü, yemek yiyemedi… Verdiği karar hayatını değiştirdi - 2. Resim

HERKESE BİR TAVSİYESİ VAR

Gerard, “Hiç beklemeyin, sadece yapın” diyerek benzer durumda olanlara erken müdahale etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Burnu ağzını kapatacak kadar büyüdü, yemek yiyemedi… Verdiği karar hayatını değiştirdi - 3. Resim

Kaynak: Metro.co.uk

