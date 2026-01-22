Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dijital platformlarda anne sütü ticareti yasağına aykırı ilanların kaldırılacağını, aynı kişinin verdiği her bir ilan için de ayrı idari yaptırım uygulanacağını bildirdi.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Türkiye’de anne sütünün sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarda kontrolsüz satışına yasak getirilmesine rağmen, çeşitli yollarla yapılan bu ticaretin önlenmesi için denetimler artırıldı.

Milletvekillerinin yazılı soru önergelerini cevaplayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen yıl mayıs ayında anne sütünün satışına getirilen yasağın gerekçelerini anlattı. Bolat, sağlık kontrolüne ve izlenebilirlik sistemine tabi olmayan bu tür işlemlerin, muhtemel enfeksiyon zincirlerinin tespitini ve önlenmesini de imkânsız hâle getirdiğini hatırlattı. Bolat, bu sebeple anne sütünün elektronik ortam da dahil olmak herhangi bir ticarete konu edilmesinin yasaklandığına dikkat çekti.

BAKANLIK TAKİPTE

Satışa ilişkin ilanlar ve şikayetler dikkate alınarak gerekli yaptırımların uygulandığını ifade eden Bolat “Gerekli durumlarda platformlarla iş birliği yapılarak yasağa aykırı içeriklerin kaldırılması ve sorumluların tespiti sağlanacaktır. Aynı kişi tarafından aynı platformda birden fazla ilan verilmesi ya da paylaşım yapılması hâlinde her bir ilan ayrı bir ihlal olarak değerlendirilecek ve idari yaptırım uygulanacaktır” dedi. Ayrıca yasaklama kararının uluslararası sağlık politikaları ve hukuk normları ile de uyumlu olduğunu bildirdi.

