Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Dev kruvaziyer Marmaris Limanı'na demir attı! 2 bin 500 turist ilçeye akın etti!

Dev kruvaziyer Marmaris Limanı'na demir attı! 2 bin 500 turist ilçeye akın etti!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dev kruvaziyer Marmaris Limanı&#039;na demir attı! 2 bin 500 turist ilçeye akın etti!
Kruvaziyer, Turizm, Marmaris, Alman Turistler, Muğla, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Marmaris ilçesine büyük bir kruvaziyer demir attı. İtalya bayraklı Aidastella isimli gemi, çoğu Alman 2 bin 500 yolcuyu, turistik ilçeye getirdi. Gemiden inen turistler, ilçe merkezinde alışveriş yaptı, sahil boyunca yürüyüşe çıktı ve plajlarda vakit geçirdi.

Avrupa'nın en güvenli limanları arasında yer alan Muğla'nın Marmaris ilçesi Gümrüklü Limanı'na sabah saatlerinde 2 bin 500 yolcu ve 1200 mürettebatı ile İtalya bayraklı Aidastella isimli kruvaziyer gemisi demir attı.

Dev kruvaziyer Marmaris Limanı'na demir attı! 2 bin 500 turist ilçeye akın etti! - 1. Resim

GEMİDEKİLERİN ÇOĞU ALMAN TURİST

253 metre uzunluğunda, 14 güverteye ve 1097 kabine sahip geminin çoğu Alman turistlerden oluşan yolcuları, gümrük işlemlerinin ardından ilçenin doğal ve kültürel güzelliklerini keşfetmek üzere tur otobüsleriyle geziye katıldı. Turlara katılmayan bazı turistler ise ilçe merkezinde alışveriş yaptı, sahil boyunca yürüyüşe çıktı ve plajlarda vakit geçirdi.

Dev kruvaziyer Marmaris Limanı'na demir attı! 2 bin 500 turist ilçeye akın etti! - 2. Resim

Sezon sonu ilçeye can suyu olan yolcu gemilerinden Aidastella, akşam saatlerinde rotasını Yunanistan'ın Mikonos Adası'na çevirecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli ara ne zaman bitiyor, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?Ne Galatasaray ne Beşiktaş ne de Trabzonspor! Borsada kazandıran tek kulüp Fenerbahçe
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Araç sahipleri dikkat! Kış bakımını yaptırmayan pişman olur - EkonomiYaptırmayan pişman olur! 1000 TL'den başlıyorNe Galatasaray ne Beşiktaş ne de Trabzonspor! Borsada kazandıran tek kulüp Fenerbahçe - EkonomiBorsada kazandıran tek kulüp Fenerbahçe150 bin adet satışa sunuldu! AJet'ten indirimli yurt dışı bilet kampanyası - EkonomiAJet'ten indirimli yurt dışı bilet kampanyasıÇiftçinin kabusu oldu! İşte kahverengi kokarcaya karşı alınan önlemler - Ekonomiİşte kahverengi kokarcaya karşı alınan önlemlerTOBB Nefes Kredisi'ne yoğun ilgi! Başvurular yüzde 95'e ulaştı - EkonomiTOBB Nefes Kredisi'ne yoğun ilgi!ABD ve Çin arasında yeni restleşme: Kargo gemilerine liman ücreti uygulaması başladı - EkonomiTicaret savaşı bu kez okyanuslara taşındı
Sonraki Haber Yükleniyor...