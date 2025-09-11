11 katlı gemi limana demir attı: Yaklaşık 1000 Rus turist kente akın etti!
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" kruvaziyeri, Samsun'a geldi. Gemideki yaklaşık 1000 Rus turist, kenti gezerek alışveriş yaptı.
Rusya'nın Soçi kentinden 937 yolcu ve 443 kişilik mürettebatıyla yola çıkan kruvaziyer, İstanbul ve Amasra'nın ardından Samsun Limanı'na demirledi.
Gemide bulunan Rus turistler, limandan ayrıldıktan sonra bireysel ve gruplar halinde şehri gezdi.
Astoria Grande gemisinin bugün saat 21.00'de Samsun'dan demir alarak Trabzon'a gideceği bildirildi.
