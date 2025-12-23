Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanı sürerken, B Grubu’nda oynanacak kritik karşılaşma futbolseverlerin gündemine girdi. Konyaspor ile Antalyaspor’u karşı karşıya getirecek mücadeleye dair yayın ve saat bilgileri araştırılıyor.

KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu kapsamında oynanacak Konyaspor - Antalyaspor karşılaşması, 23 Aralık Salı günü futbolseverlerle buluşacak. Mücadele, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşmanın başlama saati 17.30 olarak açıklandı. Kritik mücadelede düdük Kadir Sağlam’da olacak. Her iki ekip de grup aşamasına galibiyetle başlamak ve kupa yolunda avantaj yakalamak istiyor.

KONYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Antalyaspor mücadelesi, Ziraat Türkiye Kupası’nın resmi yayıncısı olan A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İki Süper Lig ekibi, Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak.

