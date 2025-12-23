Türkiye’nin kanını donduran ‘Yenidoğan Çetesi’ davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Dosyadan ayrılan 2 dava, ana dava ile birleştirildi. Davada sanık sayısı 61’e yükseldi.

Yeni doğmuş sağlıklı bebekleri hasta göstererek öldüren ve bu kan donduran skandal üzerinden para kazanan ‘Yenidoğan Çetesi’ davasında yeni duruşma bugün görüldü. 13'ü tutuklu 63 şüpheli hakim karşısına çıktı.

İDDİANAMELER BİRLEŞTİRİLDİ

Özel Birinci Hastanesi'nde usulsüz fatura kesilmesi ve SGK'nin zarara uğratılmasına ilişkin sanıklar Ali Aksu ve Gökhan Göziş hakkında hazırlanan iddianame bu dosyayla birleştirildi.

Aynı zamanda sanıklar Hilda Keykubad, Zeki Ötünç, Dursun Eryılmaz, Hasan Basri Gök, İbrahim Oktay, Seher Çuhadar, Seranay Şenkalaycı, Songül Kaloğlu hakkında; "ihmali davranışla kasten öldürme",

Şeyhmuş Çelik hakkında "resmi belgede sahtecilik",

Şeyhmuş Çelik hakkında "resmi belgede sahtecilik",

Cem Türker Öztürk hakkında "nitelikli dolandırıcılık" Şenay Çalıkoğlu hakkında "resmi belgede sahteciliğe yardım etme" suçu kapsamında iddianame hazırlandı.

SANIK SAYISI 63'E ÇIKTI

İddianame de bu dosyayla birleştirildi. Birleştirilen 2 iddianamedeki sanıkların 7'sinin dava dosyasında yer aldığı, 6 sanığın eklenmesiyle davada yargılanan sanık sayısının 63'e çıktığı belirtildi.

NELER OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, şüpheli doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini şüpheli doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtilmişti.

İddianamede, suç örgütünün esas amacının, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydedilmişti.

Sanıklarca hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'dan yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılmıştı.

Bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine sanıkların seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı bildirilen iddianamede, karın büyük kısmının sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade edilmişti.

Esas amacın, bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi yerine maddi açıdan en fazla kazancın elde edilmesi olduğu iddianamede yer almıştı.

NE KADAR CEZA İSTENDİ?

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez,

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl altışar aydan 582 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

10 HASTANENİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti.

Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında ölümle tehdit eden şüphelilerde tutuklanmıştı. Davanın sanıklarından İlker Gönen, Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde 1 Şubat'ta intihar etmişti.

13 SANIKLI İDDİANAME ANA DOSYAYLA BİRLEŞTİRİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 57 sayfalık farklı bir iddianamede ise 13 "kişi sanık", Sosyal Güvenlik Kurumu ise "suçtan zarar gören" olarak yer almıştı. Firari hemşire Serenay Şenkalaycı'nın iki dosyada da sanık olarak yer aldığı iddianame, "yenidoğan çetesine ilişkin Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması devam eden ana dosyayla birleştirilmişti.

Öte yandan mahkeme heyeti cumhuriyet savcısını tehdit eden sanık Mustafa Kemal Zengin'in dosyasını ayırmış, ölen sanık İlker Gönen'in dosyasını düşürmüştü.

