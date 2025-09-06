O isim için savcıyı tehdit etmişlerdi! Yenidoğan Çetesi'nin kritik ismi tahliye edildi

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi’ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı’yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 57’ye yükselmişti.

DURUŞMA 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce adliyenin konferans salonunda 6’ıncı duruşmanın görülmesine, 3’üncü gününde devam edildi. Duruşmada, 6’sı tutuklu bir kısım tutuksuz sanık hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşma, sanıkların yoklamalarının alınmasının ardından sanık avukatları savunma yaptı. Savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin üzerlerine atılı suçlamalarını kabul etmediklerini belirterek sanıkların tahliyelerini talep etti.

"MÜVEKKİLİMİN BU ÖLÜMLERLE İLLİYET BAĞI YOKTUR"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık hemşire Hakan Doğukan Taşçı’nın avukatı, "Bu bebeklerin sağlıklı olmadığı, hasta oldukları zaten bellidir. Ancak raporda ne hikmetse bakılması gereken birçok detaya girilmemiş. Taşçı’nın bebek ölümünde kusuru var deniyor ama detay yok. Rapor her ne kadar eleştirsek de Yargıtay’ın kararı açıktır. Müvekkilimin bu ölümlerle illiyet bağı yoktur. Bu nedenle müvekkilimin tahliye olmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

112 ambulans şoförü tutuklu Gıyasettin Mert Özdemir’in avukatı ise şöyle konuştu:

"RAPOR ÇELİŞKİDEDİR" "Mahkeme tarafından bebek ölümleriyle ilgili tıbbi bir hata var mı yok mu araştırılması için ATK’ya talep gönderildi. Ancak gelen raporda müvekkilimin tıbbi ihmalinin olmadığı ve isminin geçmediği açık bir şekilde görünüyor. Raporda hastaneler için sağlık bakımından yetersiz ve uygun olmadığı ibaresi yer alıyor ancak bu hastaneler hasta sevkine uygun ki Sağlık Bakanlığından onay almış ve sevk izni çıkmıştır. O zaman bu rapor çelişkidedir"

3 SANIĞA TAHLİYE

Mahkeme heyeti, avukat beyanlarının ardından duruşmaya 2 saat ara verdi. Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tahliye olması için cumhuriyet savcısı Yavuz Engin’in tehdit edildiği tutuklu sanık hemşire Tuğçe Toptemel, tutuklu sanıklar Bağcılar Şafak Hastanesi hemşiresi Mehmet Halis Başli ve hemşire Damla Atak’ın 'yurt dışına çıkış yasağı' ile 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, bazı tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının da kaldırılmasına, 13 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.