TMSF bu kez fiyat indirdi! "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen hastane yeniden satışa çıktı

Sanıkların haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olmakla suçlandıkları "Yenidoğan Çetesi" davasında birçok hastanenin adı geçmişti. Avcılar Hospital Hastanesi'nin de soruşturma kapsamında ruhsatı iptal edilmişti. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu hastane bir kez daha satışa çıkarıldı.

FİYAT DÜŞTÜ

Daha önce 25 Mayıs tarihinde Muhammen bedelinin 768 milyon 100 bin lira olarak belirlenerek ihaleye çıkılan Avcılar Hospital Hastanesi ve İktisadi Bütünlüğü'nün bu kez muhammen bedeli 600 milyon lira olarak belirlendi.

SON KATILIM TARİHİ 16 EYLÜL

İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 60 milyon lira, son katılım tarihi 16 Eylül 2025, saat 16.00 olarak belirtildi. İhalede kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.