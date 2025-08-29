Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TMSF bu kez fiyat indirdi! "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen hastane yeniden satışa çıktı

TMSF bu kez fiyat indirdi! "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen hastane yeniden satışa çıktı

- Güncelleme:
TMSF bu kez fiyat indirdi! &quot;Yenidoğan çetesi&quot; soruşturmasında adı geçen hastane yeniden satışa çıktı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen ve ruhsatı iptal edilen Avcılar Hospital Hastanesi'ni yeniden satışa çıkardı. Daha önce 768 milyon liradan ihaleye çıkan hastane, bu kez 600 milyon liralık muhammen bedelle ihaleye çıkacak. 

Sanıkların haksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olmakla suçlandıkları "Yenidoğan Çetesi" davasında birçok hastanenin adı geçmişti. Avcılar Hospital Hastanesi'nin de soruşturma kapsamında ruhsatı iptal edilmişti. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu hastane bir kez daha satışa çıkarıldı. 

FİYAT DÜŞTÜ 

Daha önce 25 Mayıs tarihinde Muhammen bedelinin 768 milyon 100 bin lira olarak belirlenerek ihaleye çıkılan Avcılar Hospital Hastanesi ve İktisadi Bütünlüğü'nün bu kez muhammen bedeli 600 milyon lira olarak belirlendi.

TMSF bu kez fiyat indirdi! "Yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen hastane yeniden satışa çıktı - 1. Resim

SON KATILIM TARİHİ 16 EYLÜL 

İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 60 milyon lira, son katılım tarihi 16 Eylül 2025, saat 16.00 olarak belirtildi. İhalede kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

