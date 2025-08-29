Hangi kurum, ne bekliyor? İşte altın için hedef fiyatlar!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Küresel piyasalarda altın fiyatlarında son günlerde yaşanan hareketlilik, dünyanın en büyük finans kuruluşları tarafından öngörülen hedef fiyat tahminlerini de yeniden gündeme getirdi. Son olarak geçen hafta bir rapor yayımlayan Bank of America analistleri, altın fiyatlarında yükselişin devam etmesini beklerken, sarı metalin 2026'nın ilk yarısında 4.000 dolara ulaşacağı tahmini korudu.

FAİZ İNDİRİMİ, DESTEK OLACAK

BOFA analistleri "Son dönemde yavaşlayan istihdam verileri, FED'in de risk değerlendirmesinde bir değişikliğe yol açabilir. Öte yandan FED’e yönelik siyasi baskı, doları da daha fazla baskı altında tutabilir. Yüksek enflasyonun devam ettiği bir ortamda faiz indirimleri, büyük olasılıkla kıymetli metali daha da yukarı itecektir” değerlendirmesinde bulundu. Son durumda FED’de eylülde çeyrek puanlık faiz indirimi beklenirken, ekim ve aralık toplantılarına dair belirsizlik devam ediyor.

ALTINDA HEDEF FİYATLAR

Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi, ABD’nin uyguladığı tarifeler, bireysel yatırımcıların altın fonlarına (ETF) yüksek ilgisi ve dünya merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek için yoğun altın talebi de fiyatları desteklemeye devam ediyor.

Bu tabloda altınla ilgili son hedef fiyatlara bakıldığında;

-İsviçreli UBS analistleri ons fiyatının 2026’nın ilk çeyreğinde 3600 dolara ulaşabileceğini öngördü.

-JP Morgan da ons altının 2025'in 4. çeyreğinde ortalama 3.675 dolar, 2026'nın 2. çeyreğinde ise 4.000 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

-Morgan Stanley son çeyrekte 3.800 dolar ve Goldman Sachs da 3.700 dolarlık hedef fiyat öngörüsünde bulundu.

-ABD’li Citi ise ağustos başında yaptığı değerlendirmede, üç aylık vadede ons hedefini 3.500 dolara yükseltmişti.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ’NDEN RAPOR

Bu arada Dünya Altın Konseyi (WGC) “2025 Yıl Ortası Altın Görünümü” raporunda, yılın ikinci yarısında altının performansına ilişkin muhtemel senaryoları değerlendirdi. Altın fiyatlarında son dönemde “yatay” fiyatlamaların öne çıktığını aktaran WGC analistleri, “Ekonomik ve jeopolitik şartlar kötüleşirse güvenli liman talebi artabilir ve altın bu noktadan itibaren %10-%15 oranında yükselebilir” görüşünü dile getirdi. WGC bu analizle, ons altının yıl sonuna kadar 4.000 dolara kadar yükselebileceği potansiyeline de işaret etti.