Altın, rekor kapanışa hazırlanıyor! Dikkatler kritik ABD verisinde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında rekorlar devam ederken; küresel piyasalarda zayıflayan dolar, ABD’de faiz indirimi beklentileri ve FED’e ilişkin endişeler “güvenli liman” talebini öne çıkardı ve değerli metalin yükselmesini destekledi. Dünkü işlemlerde en yüksek 3.423 dolar görerek son 5 haftanın zirvesine tırmanan ons altın fiyatı, haftanın son işlem gününde de 3.413 dolara yakın görünümünü koruyor.

29 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN

Onsta bu hafta gerçekleşen yaklaşık %1,25’lik prim, iç piyasada gram altını da rekorlara taşıdı. Dünkü işlemlerde 4.522 TL ile rekor kıran gram altın fiyatı 29 Ağustos günüde de ilk işlemlerde 4.515 TL ile rekora yakın seyrini sürdürüyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram altın fiyatı 4.495 – 4.535 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 7.405 TL’den satılıyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR

Analistler, dolar endeksinde devam eden zayıf görünüme ek olarak, ABD Merkez Bankası üzerindeki baskının da “beklentilerden daha fazla faiz indirimlerine yol açabileceği” öngörüsüyle, altında güvenli liman alımlarının hızlandığını aktarıyor. Son olarak ABD Başkanı Trump’ın, FED Guvernörü Lisa Cook'u görevden alma girişimi endişelerin yükselmesine yol açmıştı. Lisa Cook’un da karşı bir dava açmasının ardından belirsizlikler arttı.

DİKKATLER ABD VERİSİNDE

Eylülde FED’den çeyrek puanlık indirim beklenirken, dikkatler ABD’de bugün açıklanacak ve FED’in de enflasyon göstergesi olarak dikkatle izlediği Kişisel Tüketin Harcamaları (PCE) endeksine çevrildi. Verinin %2,8 olarak gerçekleşmesi tahmin edilirken, beklentilerden yüksek ya da düşük gelecek bir rakamın, piyasada volatiliteyi artırması bekleniyor.