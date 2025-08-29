SPK’dan 6,5 ay sonra ilk onay! Rekorların ardından borsada halka arzlar başlıyor

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsanın rekorlar kırarak yeni zirvelere yelken açması ve yatırımcı ilgisinin de artmasıyla birlikte, halka arzlar da yeniden başlıyor. Son olarak bu yıl 14-17 Şubat tarihleri arasında Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nın halka arzı için talep toplanmış ve piyasa şartları sebebiyle halka arzlara ara verilmişti. SPK’nın dün akşam yayımlanan son bülteninde ise 6,5 ay sonra ilk defa bir şirketin halka arzına onay verildiği görüldü.

DOF ROBOTİK BORSAYA GELİYOR

Bültende yer alan bilgilere göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK); Dof Robotik Sanayi A.Ş.’nin halka arzını onayladı. 45,00 TL bedelle halka arzı planlanan şirketin, 45 milyon adet hisse satışı gerçekleştirmesi planlanıyor. Böylece şirketin halka büyüklüğü de 2,025 milyar TL’yi bulacak. Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre şirket; 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde 168,8 milyon TL hasılat ve 81,4 TL brüt kâr elde etti.

HALKA ARZ GELİRİ NEREYE?

Dof Robotik Sanayi A.Ş. halka arzdan elde edilecek gelirin yarısına yakınını işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanacak. Ayrıca üretim ve ofis alanlarının genişlemesinde, GES kurulumunda, AR-GE yatırımlarında, pazarlama ve satış faaliyetlerinde, makine, ekipman ve proje yatırımlarında da halka arzdan gelecek kaynak değerlendirilecek.

DOF ROBOTİK HANGİ SEKTÖRDE?

Eğlence sektöründe faaliyet gösteren Dof Robotik Sanayi; VR ve AR atraksiyonları, hareket simülatörleri ve interaktif VR oyunlarını özel olarak tasarlayıp geliştirerek, eğlence ve tema parkı endüstrilerine sunuyor.

60’TAN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

Son 10 yılda 60’tan fazla ülkede ve 500’den fazla işletmeye kurulum yapan şirket; uçuş tiyatroları, sürükleyici tüneller, panorama tiyatroları, kubbe tiyatroları, XD ve 4D tiyatroları, VR ve AR tabanlı atraksiyonlar, etkileşimli simülasyonlar, etkileşimli oyunlar ve çeşitli özelleştirilmiş simülasyon deneyimlerini bu lokasyonlara kurdu.