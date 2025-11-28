Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için Küresel Sumud Filosu'na katılan İsviçreli aktivistler, hükümetin kendilerine sağlanan konsolosluk ve geri dönüş hizmetleri için fatura gönderdiğini belirterek duruma tepki gösterdi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İsviçreli aktivist Samuel Crettenand, bu faturaları ödemeyip mücadele edeceklerini vurguladı.

İsrail'in uluslararası sularda saldırarak alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'nun İsviçreli aktivistlerinden Samuel Crettenand, hükümetleri tarafından İsrail'de alıkonulduklarından ülkelerine ulaştıkları sürece kadar yapılan masraflar için aktivistlere fatura gönderilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İSVİÇRE, AKTİVİSTLERE FATURA KESTİ

Crettenand, dün posta kutusunda İsviçre hükümeti tarafından gönderilen ve çeşitli ücretler talep eden fatura gördüğünü, bunun İsviçre Dışişleri Bakanlığının İsrail makamlarıyla teması, hapishane ziyaretleri ve ülkelerine dönmeleri için kendilerine sağladıkları kolaylık ile yardımları içerdiğini belirtti.

"BU HİZMETLERİN ÜCRETSİZ YAPILMASI GEREKİYOR"

İsviçre hükümetinin, İsrail'de alıkonulan vatandaşları için sorumluluklarını en asgari düzeyde yerine getirdiğine dikkati çeken Crettenand, Viyana Sözleşmesi'ne göre ülkelerin kendi vatandaşlarına karşı bu hizmetleri ücretsiz yapmasının gerektiğini hatırlattı.

Crettenand, "(İsviçre hükümeti) Gerçekten hazırlıklı değildi. Sanırım orada bulunmalarının sebebi, daha çok İsrail'e 'Üzgünüz, Filistin'e giden insanlarımız var.' demek içindi çünkü uluslararası sularda kaçırıldık, İsrail'de değildik. İsviçreli yetkililer, İsrail'le işbirliği yaptıklarını göstermek için oradaydılar." diye konuştu.

"FATURALARI ÖDEMEYİP MÜCADELE EDECEĞİZ"

Tüm aktivistlerin farklı tutarlarda faturalar aldığını ve duruma tepkili olduklarını dile getiren Crettenand, kendi faturasının, elbise almak için verilen nakitlerin geri talep edilmesi de dahil 800 İsviçre frangından fazla olduğunu söyledi.

Crettenand, "Elbette bu faturaları ödemeyeceğiz ve avukatlarımızla buna karşı mücadele edeceğiz çünkü sonuçta İsviçre makamlarının görevini yapıyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri tarafından ilan edilen bir soykırım olduğunda, devletlerin soykırıma uğrayan sivillere yardım etme görevi var. Dolayısıyla biz de İsviçre makamlarının görevini yapıyoruz. (Aktivistlere fatura gönderilmesi) İsviçre Dışişleri Bakanlığının bu kararı, gerçekten utanç verici ama sonunda bunun bir sürpriz olmadığını biliyoruz." diye konuştu.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in, "siyonist devlet" İsrail ile yakın ilişkisini bildiklerini dile getiren Crettenand, Cassis'in, siyasete girmesinden bu yana İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı dostane tavır sergilediğinin altını çizdi.

Crettenand, "(İsrail ile işbirliği) Bunu şimdi bitirmeliyiz çünkü (Gazze'deki) İsviçre'nin soykırıma ortak olduğunu göstermeye devam etmek mümkün değil." dedi.

"TÜRK VATANDAŞLARINA MİNNETTARIZ"

İsrail'de alıkonuldukları süreç ve sonrasında Türkiye makamlarının yardımlarına işaret eden Crettenand, bu desteği unutamayacaklarını söyledi.

Crettenand, "Türk vatandaşları ve İsviçreli aktivistlerimizin bir kısmını geri gönderen, uçuş masraflarını ve İstanbul'daki kıyafetlerini karşılayan Türk hükümetine yardımları için çok minnettar olduğumuzu söylemeliyim. Ben Ürdün'de serbest bırakıldım ve Ürdün vatandaşından da büyük destek gördük. İsrail'de hapis cezası mağduru olduktan sonra (Türkiye ve Ürdün'deki) bu kişilerin insanlıklarını göstermeleri, bizim için çok önemliydi ve bu destek kalbimde çok önemli." diye konuştu.

