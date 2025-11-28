Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde geri sayım sürüyor. Milyonlarca mülk sahibinin merak ettiği son ödeme tarihi açıklandı. Bu tarihten sonra yapılacak ödemelere aylık yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak.

Türkiye genelinde konut, iş yeri ve arsa sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinin ikinci taksit döneminde sona yaklaşıldı. Belediyeler, ödemelerin son gününü duyururken gecikme durumunda uygulanacak faiz oranı ve ödeme kanalları da netleşmiş durumda.

EMLAK VERGİSİ İKİNCİ TAKSİT SON ÖDEME GÜNÜ NE ZAMAN?

Emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri kasım ayında yapılıyor. Normal şartlarda 30 Kasım olan son gün, tarihin bu yıl pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 1 Aralık Pazartesi gününe uzatıldı. Bu nedenle mükelleflerin ödemelerini 1 Aralık Pazartesi mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor.

Son tarihin geçmesi halinde vatandaşlar gecikme cezası ile karşılaşacak. Gecikme zammı oranı aylık yüzde 3,5 olarak uygulanıyor. Bu nedenle ödeme sürecinin son güne bırakılmaması oluşabilecek yoğunluk nedeniyle belediyeler tarafından özellikle tavsiye ediliyor.

EMLAK VERGİSİ BORCU NASIL SORGULANIR?

Emlak vergisi borç sorgulaması belediyelerin veznelerinden veya online sistemlerinden yapılabiliyor. Birçok belediye kredi kartıyla internet üzerinden ödeme imkanı sunarken, e-Devlet Kapısı üzerinden GİB İnternet Vergi Dairesi hizmetiyle de borç görüntüleme işlemi gerçekleştirilebiliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULUYOR?

Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan emekliler, engelliler, dul ve yetim aylığı alanlar, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyen vatandaşlar vergi ödemiyor.

Muafiyet hakkının geçerli olabilmesi için kişinin sadece tek bir konutunun bulunması ve gerekli belgeleri belediyeye sunarak başvuru yapması gerekiyor. Başvurunun onaylanması halinde ilgili kişilerden yıllık emlak vergisi alınmıyor.

