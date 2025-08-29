Konut, taşıt, ihtiyaç kredilerinde en düşük oranlar! Kredi hacminde 8 haftanın en hızlı artışı…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Kredi faizlerinde son dönemde gerçekleşen gerileme, bankalarda kredi hacminde de etkisini göstermeye başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre, tüketici kredilerinin toplam hacmi 22 Ağustos ile sona eren haftada, 2 trilyon 475 milyar 186 milyon TL ile yeni zirveye yükseldi. Kredi hacminde sadece bir haftalık artış ise 28 milyar 774 milyon TL oldu. Böylece son 8 haftanın da en yüksek artışı kaydedildi.

‘KONUT’ VE ‘İHTİYAÇ’ KREDİLERİ ARTIŞTA

Alt detaylara bakıldığında;

-Geçen hafta konut kredileri 3,4 milyar TL artışla 604 milyar 603 milyon TL’ye yükseldi.

-Taşıt kredilerinde düşüş devam etti. Geçen hafta yaklaşık 685 milyar TL gerileyen taşıt kredisi hacmi, 53 milyar 685 milyar TL oldu.

-İhtiyaç kredileri ise yaklaşık 26 milyar TL artışla 1 trilyon 817 milyar liraya yaklaştı.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

Bu hafta bankalarca sunulan en düşük konut kredisi oranları:

-Ziraat Bankası: %2,69

-Kuveyt Türk: %2,77 (Kâr payı oranı)

-Halkbank: %2,79

-Vakıf katılım: %2,79 (Kâr payı oranı)

-TEB: %2,85

1,5 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

Konutta en düşük orana göre 1,5 milyon TL’nin 10 yılda güncel geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık taksit: 42 bin 91 TL

-Toplam geri ödeme: 5 milyon 50 bin 920 TL

EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

Bankalarca sunulan 2 yıl vadeli en ucuz taşıt kredisi/finansmanı seçenekleri:

-Kuveyt Türk: %2,98 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,29

-Akbank: %3,35

-TEB: %3,49

250 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

250 bin TL taşıt finansmanının “en düşük orana” göre 2 yılda geri ödeme planı:

-Finansman tutarı: 250 bin TL

-Finansman vadesi: 24 ay

-Finansman oranı: %2,98

-Aylık Taksit: 16 bin 186 TL

-Toplam geri ödeme: 396 bin 168 TL

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

Bankalarca sunulan 1 yıl vadeli en ucuz ihtiyaç kredisi seçenekleri:

-TEB: %3,39

-ON Dijital: %3,49

-Alternatif Bank: %3,49

-ING: %3,59

-QNB: %3,59

125 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

250 bin TL ihtiyaç kredisinin “en düşük orana” göre 12 ayda geri ödeme planı:

-Kredi Tutarı: 125 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %3,39

-Aylık taksit: 13 bin 635 TL

-Toplam geri ödeme: 164 bin 344 TL