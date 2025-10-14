Maaş zamları ve faiz indirimi için kritik! Ekim enflasyonu kaç gelecek?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda eylül enflasyon verisinin %3,23 ile tahminleri aşmasının arından, dikkatler ekim ayı enflasyonuna çevrildi. Emekli ve memur maaş zamları ile TCMB’nin faiz kararları için kritik öneme sahip ekim enflasyonuna dair ilk tahminler geldi.

EKİMDE TÜFE KAÇ OLACAK?

Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından yapılan analizde, ekim ayında enflasyonun, ilk bulgulara göre %2,8 olarak gelebileceği tahmin edildi. Buna göre yıllık enflasyonun da %33,2 civarında yataya yakın gelebileceği öngörülüyor. Eylülde yıllık enflasyon %33,3 olarak gerçekleşmişti.

GÜNCELLEME GELEBİLİR

Analizde; ekim için TCMB’nin tahmin bandının orta noktasının %30 ve üst sınırının %32 olduğu hatırlatılarak; yıl sonu için ise %25-%29 olarak belirlenen tahmin bandının, kasım ayındaki yılın son enflasyon raporunda yukarı güncellenmesinin söz konusu olabileceği de aktarıldı.

YIL SONU TÜFE TAHMİNİ

Akbank Ekonomik Araştırmalar biriminin yıl sonu enflasyon tahminin %32 olduğunu paylaşan Başekonomist Çağrı Sarıkaya; temmuz sonlarından bu yana törpülenmiş olan kurdaki değer kaybına rağmen, salt döviz kuru kanalıyla kontrol edilemeyen bir enflasyon katılığı olduğunu söyledi.

DİKKATLER 23 EKİM’DE

Öte yandan piyasalarda dikkatler 23 Ekim’de gerçekleşecek TCMB Para Politikası Kurulu kararına çevrildi. Piyasalara “daha sınırlı faiz indirimi beklentisi” öne çıkarken, TCMB’nin de ekim TÜFE rakamlarına odaklanacağı vurgulanıyor. TCMB’nin politika faizi %40,50 seviyesinde bulunuyor.

3 AYDA %7,5 ZAM FARKI

Bu arada temmuz, ağustos ve eylülde 3 aylık enflasyon %7,5 olarak gerçekleşmiş; emekliler de yılın ikinci yarısının ilk 3 ayında, bu oranda bir zam farkını hak etmişti. Ekim enflasyonunun da 2,8’lik tahmine yakın gerçekleşmesi halinde, 4 aylık zam farkının da %10,50’yi bulabileceği belirtiliyor.