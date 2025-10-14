Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İsrail Dünya Kupası'ndan çıkarılacak mı?

İsrail Dünya Kupası'ndan çıkarılacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail Dünya Kupası&#039;ndan çıkarılacak mı?
FIFA, İsrail, Dünya Kupası, Gazze, Gianni Infantino, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mısır’da düzenlenen Gazze Barış Zirvesi spor dünyasının önemli isimlerini de bir araya getirdi. Zirveye katılan FIFA Başkanı Gianni Infantino İsrail'in Dünya Kupası'ndaki durumuna dair sorularını cevapladı. İsrail Dünya Kupası'ndan çıkarılacak mı futbol dünyasında merak ediliyor.

İsrail Dünya Kupası'ndan çıkarılacak mı sorusu gündemde yerini buldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın davetiyle Mısır’a gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kahire’de gerçekleştirilen Gazze için Barış Zirvesine katıldı. Zirvede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani gibi isimler de yer aldı.

İsrail Dünya Kupası'ndan çıkarılacak mı? - 1. Resim

İSRAİL DÜNYA KUPASI'NDAN ÇIKARILACAK MI?

Mısır’da düzenlenen Gazze için Barış Zirvesi'ne Zirveye katılan FIFA Başkanı Gianni Infantino, İsrail’in Dünya Kupası’ndan çıkarılıp çıkarılmayacağı yönündeki soruya dikkat çeken bir cevap verdi.

Infantino, futbolun siyasi çıkarların bir parçası haline gelmemesi gerektiğini belirterek “Futbol dünyası barışı destekleyen tüm girişimlerin yanında olmalı. Bu spor, halkları bir araya getiren evrensel bir dildir.” ifadelerini kullandı.

İsrail Dünya Kupası'ndan çıkarılacak mı? - 2. Resim

FIFA Başkanı NTV ekibine yaptığı açıklamada, İsrail’in turnuvadan men edilip edilmeyeceğiyle ilgili doğrudan bir kararın gündemde olmadığını ifade etti. “Yalnızca çocuklara umut verenlere destek olabiliriz. Ortadoğu’nun, Gazze’nin ve Filistin’in barışa ihtiyacı var. Aynı şekilde İsrail’in de… Biz de bu yönde her türlü çabayı destekliyoruz.” dedi.

Infantino ayrıca “Futbolun jeopolitik hesaplara alet edilmemesi gerektiğini” belirterek barışın spor aracılığıyla da güçlenebileceğini ifade etti.

İsrail Dünya Kupası'ndan çıkarılacak mı? - 3. Resim

İSRAİL DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK MI?

FIFA Başkanı’nın açıklamaları İsrail’in 2026 Dünya Kupası sürecinden çıkarılacağına dair beklentileri zayıflattı. Infantino politik gerilimlerin sporun önüne geçmemesi gerektiğini söylerken, futbolun her koşulda barış ve dayanışma aracı olması gerektiğini dile getirdi.

Mısır’daki zirveye Donald Trump’ın davetiyle katılan Infantino, bölgedeki liderlerle de temaslarda bulunduğunu belirtti. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yle ve Katar Emiri’yle sürekli iletişim halindeyiz. Gazze’deki çocuklar için, barış sürecine katkı verecek adımlar için buradayım.” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Venezuela'da altın madeni çöktü! Çok sayıda ölü varAYM'den kritik karar: TFF'nin 'kaçak maç' yayınlarına erişim engeli yetkisi iptal edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yeni Yuvam Modeli ödeme planı nasıl, kimler yararlanabilir? - HaberlerYeni Yuvam Modeli ödeme planı nasıl, kimler yararlanabilir?Yeni Yuvam Modeli nedir, şartları neler? Emlak Konut'tan peşinatsız faizsiz ev alma projesi! - HaberlerYeni Yuvam Modeli nedir, şartları neler? Emlak Konut'tan peşinatsız faizsiz ev alma projesi!2025-2026 ilk KYK burs ödemesi ne zaman yatacak? - Haberler2025-2026 ilk KYK burs ödemesi ne zaman yatacak?İsrail Filistin savaşı bitti mi, Gazze'de ateşkes başladı mı? - Haberlerİsrail Filistin savaşı bitti mi, Gazze'de ateşkes başladı mı?Kasım ara tatil semineri online mı, yüz yüze mi? - HaberlerKasım ara tatil semineri online mı, yüz yüze mi?Bolu Dağı Tüneli kapalı mı, hangi saatler arası kapalı? Bolu Dağı Tüneli yol çalışması merak ediliyor - HaberlerBolu Dağı Tüneli kapalı mı, hangi saatler arası kapalı? Bolu Dağı Tüneli yol çalışması merak ediliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...