İsrail Dünya Kupası'ndan çıkarılacak mı sorusu gündemde yerini buldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın davetiyle Mısır’a gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kahire’de gerçekleştirilen Gazze için Barış Zirvesine katıldı. Zirvede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani gibi isimler de yer aldı.

İSRAİL DÜNYA KUPASI'NDAN ÇIKARILACAK MI?

Mısır’da düzenlenen Gazze için Barış Zirvesi'ne Zirveye katılan FIFA Başkanı Gianni Infantino, İsrail’in Dünya Kupası’ndan çıkarılıp çıkarılmayacağı yönündeki soruya dikkat çeken bir cevap verdi.

Infantino, futbolun siyasi çıkarların bir parçası haline gelmemesi gerektiğini belirterek “Futbol dünyası barışı destekleyen tüm girişimlerin yanında olmalı. Bu spor, halkları bir araya getiren evrensel bir dildir.” ifadelerini kullandı.

FIFA Başkanı NTV ekibine yaptığı açıklamada, İsrail’in turnuvadan men edilip edilmeyeceğiyle ilgili doğrudan bir kararın gündemde olmadığını ifade etti. “Yalnızca çocuklara umut verenlere destek olabiliriz. Ortadoğu’nun, Gazze’nin ve Filistin’in barışa ihtiyacı var. Aynı şekilde İsrail’in de… Biz de bu yönde her türlü çabayı destekliyoruz.” dedi.

Infantino ayrıca “Futbolun jeopolitik hesaplara alet edilmemesi gerektiğini” belirterek barışın spor aracılığıyla da güçlenebileceğini ifade etti.

İSRAİL DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK MI?

FIFA Başkanı’nın açıklamaları İsrail’in 2026 Dünya Kupası sürecinden çıkarılacağına dair beklentileri zayıflattı. Infantino politik gerilimlerin sporun önüne geçmemesi gerektiğini söylerken, futbolun her koşulda barış ve dayanışma aracı olması gerektiğini dile getirdi.

Mısır’daki zirveye Donald Trump’ın davetiyle katılan Infantino, bölgedeki liderlerle de temaslarda bulunduğunu belirtti. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yle ve Katar Emiri’yle sürekli iletişim halindeyiz. Gazze’deki çocuklar için, barış sürecine katkı verecek adımlar için buradayım.” dedi.