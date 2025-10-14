Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da akılalmaz görüntü! Kendisine vuran kadını döverek yerde sürükledi

İstanbul'da akılalmaz görüntü! Kendisine vuran kadını döverek yerde sürükledi

Güncelleme:
İstanbul&#039;da akılalmaz görüntü! Kendisine vuran kadını döverek yerde sürükledi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da bir şahıs, kendisine vuran kadını sokak ortasında döverek yerde sürükledi. Olayın kıskançlık nedeniyle yaşandığı iddia edilirken, o anlar kamera tarafından görüntülendi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde dün akşam saatlerinde bir adam, kendisine vuran kadını sokak ortasında öldüresiye dövdü. Acımasız adam, bir o tarafa bir bu tarafa savrulan kadını yerde sürükledi.

KADIN YERE YIĞILDI

Talihsiz kadın, aldığı darbelerin etkisiyle yere yığılırken, adamın ise acı içindeki kadını kendine getirmeye çalıştığı görüldü. Bir süre sonra kendine gelen kadın ve yanındaki adam oradan uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Olayın kıskançlıkla ilgili olduğu öne sürülürken, dehşet anları kamera tarafından görüntülendi. Öte yandan, başka bir kadın ve adamın ise olayı gördükleri halde müdahale etmeden yanlarından geçmeleri ise dikkat çekti.

 

 

