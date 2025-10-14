İstanbul'da akılalmaz görüntü! Kendisine vuran kadını döverek yerde sürükledi

İstanbul'un Fatih ilçesinde dün akşam saatlerinde bir adam, kendisine vuran kadını sokak ortasında öldüresiye dövdü. Acımasız adam, bir o tarafa bir bu tarafa savrulan kadını yerde sürükledi.

KADIN YERE YIĞILDI

Talihsiz kadın, aldığı darbelerin etkisiyle yere yığılırken, adamın ise acı içindeki kadını kendine getirmeye çalıştığı görüldü. Bir süre sonra kendine gelen kadın ve yanındaki adam oradan uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Olayın kıskançlıkla ilgili olduğu öne sürülürken, dehşet anları kamera tarafından görüntülendi. Öte yandan, başka bir kadın ve adamın ise olayı gördükleri halde müdahale etmeden yanlarından geçmeleri ise dikkat çekti.