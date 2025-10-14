Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yeni Yuvam Modeli ödeme planı nasıl, kimler yararlanabilir?

Yeni Yuvam Modeli ödeme planı nasıl, kimler yararlanabilir?
Peşinatsız, faizsiz ve ara ödemesiz konut sahibi olmayı hedefleyen “Yeni Yuvam Modeli” Emlak Konut ile Emlak Katılım iş birliğiyle devreye alındı. Model, seçili projelerde kura ve teslimat beklemeden taksitli satın alma imkanı sunuyor. Yeni Yuvam Modeli ödeme planı ve projeden kimlerin yararlanabileceği belli oldu.

Yeni Yuvam Modeli ödeme planı nasıl, kimler yararlanabilir merak edildi. Emlak Konut GYO ile Emlak Katılım Bankası iş birliğinde başlatılan “Yeni Yuvam Modeli”, vatandaşlara güvenli ve erişilebilir bir finansman seçeneği sunuyor. Kamu güvencesiyle desteklenen sistem, taksitli ve faizsiz ödeme planıyla konut sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

YENİ YUVAM MODELİ ÖDEME PLANI NASIL?

Yeni Yuvam Modeli, tamamen anapara üzerinden ödeme yapılan bir sistem olarak tasarlandı. Bu modelde faiz, peşinat ve ara ödeme bulunmuyor. 6 milyon TL değerindeki bir daire için hazırlanan örnek ödeme planına göre, ilk 30 ay boyunca Emlak Konut ve tasarruf finansmanı şirketine aylık toplam 150 bin TL, sonraki 30 ay boyunca ise yalnızca Emlak Konut’a aylık 50 bin TL ödeme yapılıyor. Böylece toplam 60 ayda, ek maliyet olmadan konut sahibi olunabiliyor.

Yeni Yuvam Modeli ödeme planı nasıl, kimler yararlanabilir? - 1. Resim

Modelin en önemli özelliği, teslimat süresini beklemeden ev sahibi olma olanağı sunması. Katılımcılar, çekiliş veya sıra beklemeksizin seçtikleri konutu hemen teslim alabiliyor. Emlak Katılım’ın kamu bankacılığı güvencesi ve Emlak Konut’un sektördeki deneyimiyle oluşturulan sistem, vatandaşlara esnek ve güvenli bir finansman yapısı sağlıyor.

Yeni Yuvam Modeli ödeme planı nasıl, kimler yararlanabilir? - 2. Resim

YENİ YUVAM MODELİ’NDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Yeni Yuvam Modeli’ne 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabiliyor. Gelir belgesi, kredi notu veya kefil şartı bulunmuyor. Başvurular Emlak Konut Genel Müdürlüğü’ne veya modelin uygulandığı projelerin satış ofislerine yapılıyor. Detaylı bilgiye www. emlakkonut.com.tr adresinden ya da 444 36 55 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabilir.

Model, Emlak Konut’un İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki toplam 23 projesinde geçerli. Bu projeler arasında Yeni Fikirtepe, Göktürk Kemer Evleri, Evora İzmir, Park Yaşam Antalya, Tual Asya, Nezihpark Bahçekent ve Yenişehir Evleri Arnavutköy gibi projeler yer alıyor. Katılımcılar, bu projeler arasından seçim yaparak faizsiz, peşinatsız ve çekilişsiz şekilde konut sahibi olabiliyor.

Yeni Yuvam Modeli ödeme planı nasıl, kimler yararlanabilir? - 3. Resim

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Ev sahibi olmak isteyenler, Emlak Konut’un satış ofislerine veya resmi internet sitesine başvurarak işlemlerini başlatabilir.

HANGİ PROJELERDE GEÇERLİ?

Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe (Hemen teslim), Komşu Finans Evleri (Hemen teslim), Göktürk Kemer Evleri, Balıkesir Emlak Konutları (Hemen teslim), Kuzey Adalar, Park Yaşam Antalya, Allsancak, Ataşehir 173, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora İzmir, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Gölyaka, Vadi Panorama Evleri ve Tual Asya projelerinde geçerli.

